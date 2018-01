Pastore all'Inter?/ Calciomercato news: Ausilio a cena con l’agente del Flaco

Pastore all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a cena con l’agente del Flaco. Il direttore sportivo nerazzurro ha incontrato Marco Simonian, il procuratore dell’attaccante argentino

Il nome di Pastore non passa mai di moda casa Inter. L’operazione sembrava definitivamente svanita ma nelle ultime ore è tornata fortemente d’attualità. Forse per via delle difficoltà riscontrate nell’arrivare a Ramires del Jiangsu, la compagine meneghina è tornata a pensare al trequartista di proprietà del Paris Saint Germain, nel giro della nazionale argentina. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e l’agente del Flaco, Marcelo Simonian. Una cena avvenuta in centro a Milano, in cui probabilmente il manager meneghino ha cercato di capire le richieste dell’ex Palermo. Su Pastore c’è una sorta di alone di mistero, anche perché il capitano del PSG, Thiago Silva, aveva chiaramente spiegato che l’argentino voleva andarsene, ma quest’ultimo ha smentito il compagno di squadra, giurando amore ai parigini su Instagram.

PASTORE PIACE MA E’ CARO

Secondo molti, Pastore alla fine farà le valigie, anche perché in questa prima metà stagione ha visto poco il campo, e lo stesso teme di perdere la chiamata per la nazionale argentina in vista dei campionati mondiali di calcio della prossima estate. L’ostacolo principale a questa operazione restano però le richieste forse esagerate del PSG, che per Pastore vuole almeno 40/50 milioni di euro, una cifra troppo alta tenendo conto del fatto che il sudamericano non è quasi mai fra i titolari. Non è infine da escludere che l’incontro dell’Inter, sia stato fatto per mettere pressione ad altri dirigenti o agenti, magari al Jiangsu, club di Ramires, che non vuole privarsi troppo facilmente del centrocampista brasiliano.

