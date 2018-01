Roselare Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Roeselare Perugia: info streaming video e tv. Trasferta belga per la squadra di Bernardi che punta a difendere il primato nella classifica del girone A.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Roeselare Perugia, diretta dagli arbitri Susana Maria Rodriguez Jativa e Kenneth Aro, è la partita di volley maschile in programma oggi alle ore 20.30 in Belgio e valida per la terza giornata del girone A della Champions League. La Sir di Lorenzo Bernardi dopo i trionfi del campionato torna protagonista anche nella massima competizione sul continente organizzata dalla Cev: in palio la difesa della prima piazza nella graduatoria del girone A, prima che la Lube soffi via tale titolo in questa prima parte di andata. La sfida di certo si annuncia brillante in casa della formazione belga, vecchia conoscenza umbra e spesso protagonista delle massime competizioni europee.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Roeselare e Perugia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Sky: appuntamento quindi alle ore 20.30 su Fox Sport Hd al numero 204 del telecomando. La diretta streaming video della partita verrà offerta a tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

QUI ROESELARE

Complice il fattore campo, va detto che il Roeselare di certo non si annuncia un avversario semplice per la Sir Siccome colussi oggi: la squadra belga è tra le migliori del suo campionato nazionale e dopo qualche zoppia in Europa, è pronta a far gioire i propri tifosi. Nella Euromillion League belga infatti la formazione di Emile Rousseaux è la capolista con ben 33 punti ottenuti in 13 match disputati, in aggiunta con un bilancio che racconta di appena due KO finora subiti e solo 8 set concessi agli avversari. Non così brillante finora l’andamento del Roselare però sul continente: dopo il successo contro il Fenerbahce, i belgi hanno subito un pesante 3-1 a vantaggio della Lube. Ecco quindi che la squadra oggi padrona di casa vorrà di certo vendicare la sconfitta subita nel turno precedente della Champions League nel match contro i connazionali degli stessi marchigiani, specie di fronte al proprio pubblico.

QUI PERUGIA

Se il Roselare si presenta oggi in campo per la Champions League con un ottimo biglietto da visita ovviamente non sarà da meno Perugia, guidata dal ben noto coach Lorenzo Bernardi. La compagine umbra infatti registra la prima piazza nella graduatoria del girone A della champions, con due successi e 5 punti a bilancio e con solo 2 set concessi agli avversari (nello specifico a Civitanova nel primo turno). Impeccabile il ruolino di marcia per nel campionato nazionale per i bianconeri: Perugia vanta la prima piazza in Superlega con 48 punti in 18 giornate, solo due sconfitte e solo 12 parziali finora lasciati agli avversari. La sfida di questa sera si annuncia quindi davvero bollente: che cosa succederà in campo?

