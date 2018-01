Simone Biles/ Ginnastica, la campionessa confessa: abusata sessualmente da Larry Nassar

Simone Biles confessa: anche io abusata da Larry Nassar. L'ex medico del team USA ancora sotto processo per molestie su minori. La ginnasta si racconta ai fan.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

Simone Biles (LaPresse)

Simone Biles, pluricampionessa mondiale e olimpica e star della ginnastica statunitense non ha paura di confessarsi e raccontare ai suoi fan i terribili abusi sessuali subiti negli ultimi anni a Larry Nassar, medico ufficiale della nazionale a stelle e strisce. Il caso non è nuovo: l’uomo è stato infatti condannato lo scorso 7 dicembre 2017 a 60 anni di reclusione dopo mesi di processo dove è stato trovato colpevole di possesso di materiale pedopornografico. In aggiunta durante il processo lo stesso Nassar si è dichiarato colpevole di diversi abusi sessuali su minori e molestie, accuse per le quali l’ex medico è ancora sotto processo. Un capitolo davvero triste e vergognoso questo che ha coinvolto Simone Biles, tra le prime assieme alle ex ginnaste Jamie Dantzscher, Jeanette Antolin, McKalyla Maroney, Aly Raisman, Gabby Dougluas, e Maggie Nichols a denunciare lo stesso Nasser di abusi e violenze subite in questi anni, quando loro stesse erano impegnate a tenere alto il nome degli Stati Uniti nel mondo dello sport.

LA LETTERA SU TWITTER

Dopo le denunce e le prime condanne, Biles ha deciso di non tacere ora e di raccontare ai fan tutto il suo dolore per gli abusi subiti negli ultimi anni, pubblicando una lettera commossa dove si legge: “La maggior parte di voi mi conosce come una persona allegra ed energica ma ultimamente mi sono sentita un po 'spezzata' e più ho cercato di silenziare le voci che avevo nella mia testa più forte queste urlavano. Ora non ho più paura di raccontare la mia storia. Anche io sono una delle tante sopravvissute che sono state abusate sessualmente da Larry Nassar”. La stessa campionessa poi ricorda che si sta allenando in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020 e di quanto sia difficile per lei ritornare nei luoghi che sono stati teatro delle molestie subite dallo stesso Nassar. La Biles poi continua soffermandosi sul dolore e il tormento vissuto nel ricevere violenza da chi, in teoria avrebbe dovuto aver fiducia: “Non è normale ricevere un trattamento del genere da parte del medico di fiducia. E' un comportamento del tutto inaccettabile, disgustoso e illegittimo, soprattuto perché venuto da un uomo nei confronti del quale mi era stato detto di avere fiducia”.

