Yonghong Li/ Milan news, il proprietario risponde ai dubbi sul closing: tutto regolare

Per la prima volta Yonghong Li ha fatto sentire la propria voce sul closing del Milan, rispondendo ai tanti dubbi e parlando di regolarità e trasparenza prima di minacciare le vie legali

16 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Yonghong Li, proprietario del Milan (Foto LaPresse)

Dubbi sull’acquisizione del Milan? Risponde in prima persona Yonghong Li, che per la prima volta fa sentire la sua voce in merito alle tante indiscrezioni che riguardano il closing avvenuto mesi fa, con lo storico passaggio di proprietà dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle della cordata cinese. All’interno di un CdA durato tantissimo, e nel quale i soci rossoneri avrebbero dovuto discutere anche della possibilità di rifinanziare il debito con il fondo Elliott, Li ha voluto rispondere a tono agli articoli apparsi su La Stampa e Il Secolo XIX, che avevano aperto qualche punto di domanda sulla trasparenza del processo di acquisizione del Milan. “Si è sempre svolto tutto con la massima trasparenza, regolarità e correttezza” ha detto il nuovo proprietario rossonero – come si legge su Repubblica – e del resto la stressa Procura aveva smentito che fosse in corso un’indagine per riciclaggio ai danni di Fininvest che ovviamente avrebbe dato una sterzata fondamentale (e in negativo) al famoso closing del Milan. Di fatto Yonghong Li ha ripreso le parole di Giuseppe Greco, procuratore capo di Milano che aveva già smentito procedimenti penali sulla vendita della società; tuttavia non è stata smentita la notizia che riguarda una relazione della Guardia di Finanza che si basa su “tre segnalazioni di operazioni sospette” – lo riporta sempre Repubblica – e che potrebbe ora portare all’apertura di ipotesi di reato.

LA VOCE DI YONGHONG LI

E così Yonghong Li ha parlato: una notizia questa che non può che fare contenti i tantissimi tifosi del Milan. La vicenda del closing ha avuto tanti colpi di scena e ribaltoni, anche qualche punto poco chiaro nel corso del procedimento; quando il New York Times aveva certificato l’impossibilità di ricondurre la miniera di fosforo di Fuquan alla persona del nuovo proprietario del Milan, Li non si era fatto sentire e non aveva smentito, così da aprire qualche crepa e tanti dubbi su di lui e sull’effettiva trasparenza nell’acquisto del Milan. A essere messa in discussione era soprattutto la consistenza della sua attività imprenditoriale (che a dire il vero rimane oscura); tuttavia oggi Li si è preso del tempo per affermare che le procedure sono state seguite “nel pieno rispetto delle leggi e delle prassi vigenti”, che i tempi previsti sono stati rispettati e che a questo punto, visto ogni speculazione emersa sull’acquisizione del Milan “non riflette nel modo più assoluto la realtà dei fatti”, Li si riserva la possibilità di passare alle vie legali per “tutelare al meglio l’immagine, la reputazione e la consistenza economica delle società del gruppo Ac Milan Spa”. Basterà per mettere la parola fine su questa vicenda?

© Riproduzione Riservata.