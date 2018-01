Australian Open 2018/ Diretta Fognini Donskoy, Giorgi Barty streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite del giorno. Fabio Fognini, Camila Giorgi e Lorenzo Sonego sono i tre italiani che giocheranno nella notte

17 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: torna in campo Maria Sharapova (Foto LaPresse)

Fognini Donskoy, Sonego Gasquet, Giorgi Barty: sono questi i tre match che, nella giornata degli Australian Open 2018 nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, vedono in campo giocatori italiani. Si parte come sempre alla 1:00 della mattina di casa nostra; tre match nei quali abbiamo comunque buone possibilità in termini generali. Sulla carta, e volendo essere ottimisti ma comunque tenendo i piedi per terra, due dei tre italiani in campo potrebbero prendersi la qualificazione al terzo turno: l’impegno proibitivo è quello di Lorenzo Sonego, perchè Fabio Fognini parte decisamente favorito mentre Camila Giorgi, pur non avendo i favori delle previsioni, ha sicuramente la possibilità di superare la sua avversaria per il livello di gioco che sta tenendo in questo mese di gennaio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli Australian Open 2018 sono un’esclusiva in diretta tv di Eurosport, che sui due canali dedicati (dunque anche Eurosport 2) trasmetterà i match più importanti della giornata, dando risalto dove possibile ai big e agli italiani impegnati. In assenza di un televisore sarà anche possibile assistere alle partite di tennis su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dall’applicazione Eurosport Player – per attivarla bisognerà pagare una quota in abbonamento – mentre ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui match in programma e sui giocatori, è all’indirizzo www.ausopen.com.

GLI ITALIANI IN CAMPO: FOGNINI, SONEGO, GIORGI

Archiviato in maniera brillante il primo turno, Fabio Fognini se la vede ora con Evgeny Donskoy: russo che occupa la posizione numero 72 del ranking Atp, due giorni fa si è liberato di Florian Mayer che è stato un giocatore nei primi 20 al mondo ma che da almeno quattro-cinque anni è vistosamente calato. Fognini è chiaramente favorito: come sempre l’avversario peggiore è proprio il suo lato “oscuro”, quello che gli impedisce di concentrarsi al massimo e apre a prestazioni sotto il par, dal punto di vista innanzitutto mentale. Lo stesso discorso va fatto per Camila Giorgi, che se la vede con l’australiana – e testa di serie numero 18 – Ashleigh Barty: tante volte abbiamo detto che la maceratese potrebbe perdere in due set così come dominare la stessa avversaria con lo stesso tipo di partita. La continuità è sua nemica: a Sydney (dove la Barty è arrivata in finale) Camila ha giocato benissimo e fatto fuori anche Karolina Pliskova, ma questo potrebbe significare poco visto che da un giorno all’altro il suo livello potrebbe abbassarsi esponenzialmente. Poche possibilità le ha Lorenzo Sonego, che è stato meraviglioso nel far fuori Robin Haase in quattro set ma adesso gioca contro la testa di serie numero 29 Richard Gasquet, uno che al di là delle classifiche ha talento da primi 10-15 ed è ovviamente superiore. L’unica speranza per il torinese è che il francese non sia in giornata: è capitato anche in epoca recente, in quel caso ci sarebbe sicuramente un’occasione.

RIECCO FEDERER E SHARAPOVA

Tra le grandi attrattive della notte, sicuramente ci sono Roger Federer e Maria Sharapova: il campione in carica va a caccia dello Slam numero 20 e il suo avversario di oggi è Jan-Lennard Struff. Che ovviamente non rappresenta una minaccia: lo svizzero sa anche che l’eliminazione di Milos Raonic gli ha aperto ancor più il tabellone, tutto apparecchiato per il quarto da sogno contro Juan Martin Del Potro ma prima l’argentino dovrà battere il giovane russo Karen Khachanov, sempre una minaccia. In campo maschile giocano anche Novak Djokovic e Stan Wawrinka: occhio al match del serbo, che ha dominato il primo turno ma ora affronta Gael Monfils, uno che per limiti di concentrazione e forza mentale non ha vinto quanto avrebbe potuto. Dicevamo di Maria Sharapova: la russa trova dall’altra parte della rete Anastasija Sevastova, la lettone in costante crescita e che l’anno scorso aveva vinto l’ottavo degli Us Open. La Sharapova si è rifatta a Pechino, ma quel ko nello Slam di New York brucia ancora; nel tabellone Wta la numero 1 Simona Halep affronta una sfida sulla carta molto difficile contro Eugenie Bouchard che qui quattro anni fa aveva raggiunto una semifinale; per Garbine Muguruza l’avversaria è Su-Wei Hsieh, mentre Karolina Pliskova sfida Beatriz Haddad Maia. Rischia qualcosa Caroline Garcia: da non sottovalutare la ceca Marketa Vondrousova.

