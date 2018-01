Avellino Zielona Gora/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Avellino Zielona Gora, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDelMauro nell'undicesima giornata del girone D di Champions League

17 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Zielona Gora, basket Champions League (Foto LaPresse)

Avellino Zielona Gora si gioca alle ore 20.30 di mercoledì 17 gennaio: siamo arrivati all’undicesima giornata della Champions League 2017-2018, e nel girone D la Scandone va a caccia della qualificazione al prossimo turno. Mancano quattro giornate per chiudere la prima fase; Avellino occupa la quarta posizione in classifica con il 50% di vittorie e precede Oostande e Aris Salonicco, avendo già il vantaggio della doppia sfida diretta nei confronti dei belgi e dovendo rimontare un -3 ai greci. Dunque la chiave è ovviamente la vittoria delle partite casalinghe, soprattutto quella contro l’Aris: la qualificazione è vicina, per contro però sarà difficile andare a prendersi una delle posizioni di testa visto che Besiktas, Nanterre e CEZ Nymburk hanno tutte due vittorie in più. Lo Zielona Gora invece è quasi eliminato con 3 vittorie e 7 sconfitte; dovesse perdere questa sera sarebbe sostanzialmente fuori, perchè andrebbe a tre partite di distanza dalla Sidigas anche mantenendo la differenza canestri (+11 polacco all’andata).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Zielona Gora non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete assistere a questa partita di Champions League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è garantita dalla piattaforma Eurosport Player, che trasmette le partite delle coppe europee di basket oltre a quelle di campionato. Servirà abbonarsi tramite una quota da versare; sul sito www.basketballcl.com troverete invece informazioni utili sulla partita, per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI AVELLINO

La Scandone arriva alla partita di Champions League con il vento in poppa: il suo 2018 è iniziato in maniera ottimale con la vittoria esterna sul campo di Oostende che ha aumentato in maniera esponenziale le possibilità di qualificazione al prossimo turno. Non solo: Avellino ha anche ottenuto ufficialmente il primo posto nella regular season del campionato al termine del girone di andata, vincendo in rimonta sul campo dell’Aquila Trento. Prima posizione conquistata con un giorno di anticipo; domenica l’Olimpia ha perso in casa contro Venezia, ma anche se avesse vinto la Scandone sarebbe rimasta davanti per il vantaggio nella sfida diretta il quarto di finale della Coppa Italia sarà dunque contro la Vanoli Cremona, poi una semifinale potenziale contro una tra Venezia e Torino ma in ogni caso Stefano Sacripanti e i suoi sono riusciti ad evitare l’incrocio con Milano sino alla finale, che era anche il principale obiettivo della società. La partita di sabato ha messo in mostra il talento di Jason Rich e Thomas Scrubb: i due hanno segnato 55 punti combinati, in più sono arrivati i 18 di Ariel Filloy. In questo momento Avellino sembra una macchina perfettamente oliata; dovrà essere in grado di mantenere questo livello sino al termine della stagione.

QUI ZIELONA GORA

La squadra polacca come detto è quasi eliminata; tuttavia ha ancora una buona possibilità di prendersi uno dei due posti in Europe Cup, riservati a quinta e sesta della classifica di ciascun girone. I polacchi però devono fare i conti con cifre non esattamente brillanti: i 79,6 punti subiti a partita sono il dato peggiore nel gruppo D, mentre l’attacco (75,8 punti di media) è quinto ma non sufficiente al salto di qualità. Zielona Gora era in linea nelle prime quattro partite, ma poi ne ha perse cinque di fila e si è trovata nelle ultime posizioni; tuttavia ha dimostrato di essere squadra pericolosa la scorsa settimana, quando contro ogni pronostico è andata a vincere in casa contro un Besiktas lanciato verso il primo posto. Un’affermazione arrivata al termine di una partita ad alto punteggio (99-96), nella quale ha brillato soprattutto Nikola Markovic: per lui 12 punti e 8 rimbalzi, il miglior realizzatore dei polacchi è stato però Kelati che ha chiuso con 16 punti (5/11 al tiro). Rotazioni lunghe quelle della squadra polacca, che ha utilizzato nove dei suoi dieci giocatori per almeno 12 minuti e ne ha dati quasi 10 a Matczak, resosi comunque utile con 5 punti, 3 rimbalzi e 2 recuperi e risultando soprattutto il migliore della sua squadra nel plus/minus (+11). Il segno che in questa squadra ognuno è in grado di portare il suo mattone.

