Civitanova Fenerbahce/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Cvitanova Fenerbahce, info streaming video e tv. La squadra di Medei torna in campo per la Champions League contro il fanalino di coda del girone A.

17 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Civitanova Fenerbahce, diretta dagli arbitri Wim Cambrè e Rene Cinatl, è la partita in programma oggi 17 gennaio 2018 presso l’Eurosuole Forum: il fischio d'inizio per il match del terzo turno del girone A della Champions League è atteso per le ore 20.30. Dopo la bella ma sudata vittoria contro Trento, la squadra di Medei torna in campo e lo fa tra le mura di casa contro i turchi del Fenerbahce di Veljko Basic, ben desiderosi di vendicare contro la Lube lo schiaffo ricevuto per 3-0 da Perugia pochi giorni fa nella precedente giornata. Si annuncia quindi una sfida parecchio dura per la squadra marchigiana che pure abbisogna di un successo per non perdere terreno nella corsa alla qualificazione al tabellone finale della Champions League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Civitanova e Fenerbache sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: l’appuntamento quindi sarà alle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando. La diretta streaming video della partita sarà disponibile per gli abbonati tramite l’app Sky Go.

QUI CIVITANOVA

La sfida di oggi si annuncia come un banco di prova importante per la squadra di Medei: se nel campionato la compagine marchigiana sta volando sempre più lontana (importante il successo ottenuto su Trento solo pochi giorni fa), in Europa la Lube sconta il KO rimediato contro Perugia nel primo turno. Approdata alla Champions League subito alla fase a gironi, Civitanova ha infatti rimediato una dura sconfitta contro gli umbri nella partita di esordio, che il seguente successo com il Roeselare per 3-1 ha solo parzialmente risolto. Nella classifica del girone A dopo tutto la formazione biancorossa è solo secondo a quota 4 punti e il cammino verso la Final Four rimane ancora molto lungo.

QUI FENERBAHCE

Nella seconda trasferta in europea per la Champions League la squadra turca ha bisogno di una vittoria per potersi ancora considerare in lizza per il passaggio del turno. Due le sconfitte finora rimediate, prima con il Roeselare e poi con Perugia, e 0 i punti nella graduatoria. Un tabellino di marcia affatto onorevole per il Fenerbahce che dopo il 3-0 rimediato dalla Sir ha senza dubbio voglia di riscatto contro la squadra italiana. La formazione di Basic ha bisogno di dare risposta anche dell’andamento osservato nel campionato nazionale turco: solo la quinta piazza a quota 25 punti ottenuti in 13 giornate. Pochi se il Fenerbahce vuole competere per lo scudetto: la bacheca dei trofei di certo è ricca ma non bisogna mai accontentarsi nonostante il grande passato.

