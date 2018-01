Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario e percorso (11^ tappa Belen-Fiambalà Chilecito)

Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. La 11^ tappa di oggi si corre da Belen a Fiambalà-Chilecito, interamente in Argentina: si avvicina il traguardo finale…

17 gennaio 2018 Redazione

Diretta Rally Dakar 2018 (LaPresse, repertorio)

La Dakar 2018 è sempre più vicina all’atto finale: oggi mercoledì 17 gennaio 2018 si svolgerà infatti la 11^ tappa del celeberrimo Rally Dakar, che ha ormai raggiunto l’Argentina dove rimarrà sino all’arrivo di sabato a Cordoba. Tutti i veicoli ancora in gara, divisi nelle orami ben note 5 categorie (auto, moto, quad, camion e sxs) oggi affronteranno dunque questa undicesima tappa con partenza a Belen (dove si è conclusa la frazione di ieri) e arrivo a Fiambalà, nella provincia di Catamarca. Sarà una tappa con diverso chilometraggio fra le varie categorie per quanto riguarda il trasferimento, che infine porterà la carovana fino a Chilecito, ma restano immutati per tutti i 280 km di prova speciale. Tenendo conto del fuso orario tra Italia e Argentina, ricordiamo che la prima partenza della 12^ tappa della Dakar 2018 è attesa alle ore 11.30 italiane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche in vista di questa 11^ tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Argentina, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

IL PERCORSO

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 280 km di prova speciale, sebbene saranno diversi i tratti di trasferimento. L’altitudine non è più così elevata come era in Bolivia, ma comunque non si scenderà mai sotto i 1400 metri di quota e spesso si starà sopra i 2000, in una tappa che sarebbe degna di una frazione di montagna in una corsa ciclistica. Di certo però nel ciclismo i corridori non avrebbero il problema di un fondo stradale per il 70% costituito da sabbia, che in caso di temperature molto alte potrebbe essere ancora più insidiosa. Attenzione dunque ai pericoli che anche oggi potrebbero nascondersi ad ogni metro di una corsa sempre aperta ai colpi di scena come è da sempre il Rally Dakar. Il restante 30% della tappa sarà equamente diviso fra un fondo in terra (15%) e la vegetazione (15%), anche in questi tratti bisognerà comunque avere grande attenzione.

