Damascan al Torino/ Calciomercato gennaio, visite mediche e firma in arrivo: accordo con lo Sheriff

Vitalie Damascan al Torino, nuovo rinforzo in attacco per i granata: accordo raggiunto con lo Sheriff Tiraspol, visite mediche effettuate e firma in arrivo

Vitalie Damascan al Torino (LaPresse)

Vitalie Damascan al Torino, nuovo colpo per la formazione di Walter Mazzarri. I granata daranno l’addio nei prossimi giorni a Umar Sadiq, arrivato in estate in prestito annuale dalla Roma e destinato alla Serie B, e la dirigenza è al lavoro per consegnare al tecnico un nuovo innesto per il reparto avanzato. Rinforzo che arriverà dalla Moldavia, dallo Sheriff Tiraspol. Secondo le ultime indiscrezioni, è in arrivo la firma del giovane attaccante con il Toro. Classe 1999, Damascan è ritenuto tra i profili più interessanti del panorama europeo e il Torino ha battuto la concorrenza: accordo con la compagine orientale per 1,2 milioni di euro. Come sottolinea Toronews.net, l’attaccante questa mattina ha effettuato le visite mediche di rito al Centro di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico-Grande Torino. Il calciatore tornerà in Moldavia per gli impegni con la sua nazionale, che giocherà le gare amichevoli contro Corea del Sud del 27 gennaio e dell’Azerbaigian, il 30 gennaio.

VITALIE DAMASCAN AL TORINO

Come riportano gli ultimi aggiornamenti, Vitalie Damascan è stato visto pochi minuti fa alla sede del Torino di Via Arcivescovado, dove ha firmato il contratto che lo legherà pluriennalualmente al Torino. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo del comunicato ufficiale del club piemontese, ma resta ancora da valutare il futuro prossimo del calciatore, legato al suo status da comunitario-extracomunitario. Il suo futuro sarà a tinte granata, come riporta Toronews.net, ma bisogna comprendere le tempistiche. Damascan attende l’arrivo del passaporto romeno, condizione fondamentale per il suo arrivo già nei prossimi giorni alla corte di Walter Mazzarri. Il Toro non può tesserare altri calciatori extracomunitari fino al 30 giugno 2018 dopo gli acquisti di Lyanco e Milinkovic-Savic, e, senza il passaporto romeno, non potrà unirsi prima della prossima stagione alla banda granata. Attesi nuovi aggiornamenti: sullo sfondo resta la possibilità di una permanenza allo Sheriff Tiraspol fino al termine dell’attuale annata calcistica.

