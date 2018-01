Elena Fanchini/ La lotta contro il tumore: "Voglio portare il sorriso: sono sempre la solita"

Elena Fanchini, la sciatrice italiana ospite a La Vita in Diretta: la lotta contro il tumore e lo stop forzato prima delle Olimpiadi invernali 2018 in Corea del Sud

Elena Fanchini (Instagram)

“Mi devo fermare, ho un tumore: sto effettuando tutti gli esami del caso. Mi curerò e la mia intenzione è quella di tornare a sciare il prossimo anno”, con queste parole la sciatrice Elena Fanchini ha reso noto la battaglia con la neoplasia che l’ha colpita. Una brutta notizia per l'atleta italiana che dovrà rinunciare alle Olimpiadi invernali 2018 di Corea del Sud per sottoporsi alle terapie e alle cure necessarie per scacciare il brutto male. Intervenuta oggi 17 gennaio 2018 alla trasmissione La Vita in Diretta, la Fanchini ha parlato della malattia: “Una neoplasia per fortuna di basso grado: mi devo curare e mi devo fermare. Sentirsi dire una parola come tumore alla mia età è stato brutto, tutto passa in secondo tempo. Mi è venuta questa forza dentro di combattere, voglio tornare a sciare: l’anno prossimo ci sono i Mondiali. E' un peccato non partecipare alle Olimpiadi: ho fatto tanti sacrifici, ma questa diagnosi mi ha fermato. Il primo pensiero è stato lo sci e le Olimpiadi: credevo di potercela fare fino all’ultimo, poi i medici mi hanno detto che non era possibile”.

ELENA FANCHINI: "VOGLIO CHE LA GENTE SORRIDA"

Elena Fanchini inizierà nei prossimi giorni le cure necessarie per vincere la battaglia con la neoplasia: "Inizierò il 29 gennaio con le radioterapie, poi dovrò essere operata: poi spero che sarà tutto finito". Difficile per la nota sciatrice italiana tenere nascosto il suo status, fino alla rivelazione pubblica: "Dovevo partire per fare gare di coppe del mondo la scorsa settimana e mi hanno scritto tanti giornalisti per chiedere notizie. Ho detto loro che dovevo fare accertamenti. Mia sorella non riusciva a tenere la pressione, è molto più sensibile e debole di me, ma poi tira fuori una forza incredibile". Una battaglia, quella contro il cancro, che combatterà al fianco dei suoi cari: "I miei cuginetti che mi danno una forza incredibile e poi la mia famiglia, con il mio fidanzato.Quando sono con loro, esistono solo i bambini". Infine, una battuta sul percorso che dovrà affrontare: "Io sono serena, sono tranquilla: voglio sempre portare il sorriso. Quando incontro gente che abbassa gli occhi, non lo voglio: voglio che sorrida, io sono sempre la solita, sono sempre io".

