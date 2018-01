Fabian Ruiz alla Roma/ Calciomercato gennaio: vicino l'acquisto del centrocampista del Betis Siviglia

Fabian Ruiz alla Roma, calciomercato gennaio 2018: giallorossi vicini all'acquisto del centrocampista di proprietà Betis Siviglia, cifre e dettagli dell'operazione

Fabian Ruiz alla Roma, Monchi (LaPresse)

Fabian Ruiz alla Roma, i giallorossi accelerano per il colpo di calciomercato di gennaio. La dirigenza capitolina sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco e il direttore sportivo Monchi è pronto ad affondare il colpo. Molto dipenderà dal capitolo uscite, con diversi calciatori che sono finiti nel mirino dei top club europei ma non solo: Kevin Strootman è sul taccuino del Liverpool di Jurgen Klopp, alla ricerca di un innesto per la mediana, mentre Radja Nainggolan è finito nelle mire dell’ambizioso Guangzhou Evergrande, disposto a ricoprirlo di milioni (13 milioni netti all’anno). Ma non solo: il talento Lorenzo Pellegrini, riscattato con il diritto di recompra in estate dal Sassuolo, fa gola alla Juventus. La Roma è pronta ad erigere barricate, ma non vuole farsi cogliere impreparata in caso di cessione eccellente: per questo motivo, come sottolinea la stampa spagnola, i giallorossi sono pronti a mettere le mani su Fabian Ruiz.

FABIAN RUIZ ALLA ROMA: LE ULTIME

Classe 1996 di Los Palacios y Villafranca, Fabian Ruiz è un perno del Betis Siviglia e della Nazionale spagnola Under 21 ed è da tempo sul taccuino del direttore sportivo della Roma Monchi. Secondo quanto sottolinea l’edizione odierna di Marca, i giallorossi sono vicini all’acquisizione del centrocampista: pronti i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Ruiz ha un contratto con gli andalusi fino al 30 giugno 2020 e il Betis sta provando in tutti i modi di raggiungere un accordo per il rinnovo, con adeguamento della clausola: le trattative per il prolungamento però non hanno portato alcun risultato fin qui. Resta da valutare se la Roma ha intenzione di accelerare già in questa sessione di mercato di gennaio o aspettare la finestra estiva, ma attenzione alla concorrenza: sulle tracce del gioiellino del Betis ci sono Leicester City, Tottenham e Manchester United. Fabian Ruiz in questa prima parte di stagione ha raccolto due reti e due assist in quindici presenze di Liga, mentre in Copa del Rey ha preso parte solo ad una gara disputata dalla formazione biancoverde.

