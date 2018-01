Gigi Buffon e Ilaria D’Amico/ Foto, relax alle Mauritius per il portiere della Juventus e compagna

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, relax alle Mauritius per il portiere della Juve e compagna. I due hanno passato le vacanze post-natalizie alle isole Mauritius e sono stati immortalai da Chi

Gigi Buffon, portiere Juventus - LaPresse

Meta diversa per l’estremo difensore della Juventus, Gigi Buffon. Rispetto ai colleghi che hanno fatto visita quasi tutti a Dubai, Miami o in qualche località montana, il guardiano e capitano bianconero ha preferito volare alle isole Mauritius. San Gigi è stato immortalato dal noto settimanale di gossip Chi, (clicca qui per vedere le foto) in compagnia della sua fidanzata, la presentatrice di Sky Sport Ilaria D’Amico. La coppia si è rilassata senza figli, godendosi una settimana circa di vacanze dopo l’ultimo impegno in campionato di inizio mese. Buffon, fermo per infortunio da inizio dicembre per via di un problema al polpaccio, ha mostrato un fisico perfetto e asciutto, coperto solamente da uno slip azzurro. Mentre la giornalista, negli scatti di Chi, indossava un bikini nero, mostrando anch’essa una forma invidiabile.

IL FUTURO DI BUFFON E DELLA D’AMICO

I due si godono il sole delle Mauritius, fra un libro, un bacio affiatato e un sorso di latte di cocco. Secondo alcuni rumors circolanti negli ultimi tempi, potrebbero sposarsi in estate, magari dopo che lo stesso Buffon avrà appeso alle scarpe al chiodo, o meglio, i guantoni, dicendo per sempre addio al calcio giocato. Un’opzione, quest’ultima, che potrebbe essere anche “smentita”, sempre come sottolineato dal settimanale di Alfonso Signorini, convinto che in caso di vittoria della Champions League, Buffon potrebbe anche giocare un’altra stagione, sia per provare ad alzare al cielo il Mondiale per Club, altro trofeo che gli manca, sia per superare il record di presenze detenuto attualmente da Paolo Maldini, che ora dista 18 partite. Il futuro della D’Amico, invece, potrebbe chiamarsi Sanremo, visto che non è da escludere che la giornalista possa essere invitata al Festival come quarta conduttrice.

