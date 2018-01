Liberec Verona/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup)

Diretta Liberec Verona: info streaming video e tv, nuova trasferta europea per la squadra di Grbic che sogna un posto nella Final Four della Cev cup 2018.

17 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Liberec Verona, diretta dagli arbitri Emil Mihal Rusinoiu e Vasileios Vasileiades, è la partita di volley in programma oggi mercoledì 17 gennaio alle ore 18.00. Al Dukla Liberec, in terra ceca quindi si accenderà l’incontro di andata degli ottavi di Cev Cup, la seconda competizione per club della federazione europea a cui i gialloblu approdano da grandi protagonisti. Dopo aver avuto la meglio senza grandi patemi sui serbi del Rbinica kralijevo ecco che si prospetta una nuova trasferta intensa per i ragazzi di Nikola Grbic: sfida di ritorno è già stata organizzata all’Agsm Fortum il prossimo 31 gennaio, con in palio un posto ai quarti di finale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Cev Cup tra Liberec e Verona non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video ufficiale del match atteso alle ore 18.00. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di consultare i profili social del club gialloblu per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in terra ceca.

QUI LIBEREC

Di certo la trasferta in terra ceca non si annuncia dall’esito scontato per Verona: di contro infatti ci saranno gli uomini di Michel Nekola, terza forza del campionato nazionale della Exra liga. La squadra ceca benchè giochi in un campionato tecnicamente meno forte rispetto a quello italiano, si è fatti comunque fatta un buone nome anche in Europa, e nella stagione in corso della Cev Cup i cechi hanno agilmente strappato un pass per gli ottavi ai bulgari del Neftohimic 2010 Burgas. Da non sottovalutare poi gli elementi presenti in rosa al Liberec tra tutti la vecchia conoscenza di Trento, Perugia e Modena Jan Stokr, vero trascinatore in campo.

QUI VERONA

Nonostante il match affatto semplice, ovviamente Verona scenderà in campo ben preparata e determinata a vincere subito in maniera netta per poi poter chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale senza particolari sofferenze e di fronte al pubblico di casa. Di certo la squadra di Grbic ha dato spesso in stagione segnali importanti e benchè si approcci a questa trasferta in Repubblica Ceca dopo il KO con Modena in campionato, i tifosi legittimamente si aspettano una grande prestazione da parte dei gialloblu. In Europa dopo tutto Verona ha fatto vedere grandi cose, ma contro un avversario di livello più elevato rispetto ai precedenti, appare complicato prevedere il risultato finale.

