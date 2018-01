Nainggolan via dalla Roma/ Il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina

Nainggolan via dalla Roma, il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina: il numero uno del club giallorosso vorrebbe cedere il nazionale belga, per ottenere un bel po’ di liquidità

Radja Nainggolan, centrocampista Roma - LaPresse

Nainggolan sbarca in Cina, anzi no, anzi si. La permanenza del nazionale belga nella Roma è tutt’altro che certa, e dopo il colpo di scena degli scorsi giorni, attenzione a quello che potrebbe accadere da qui al 31 gennaio. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente James Pallotta starebbe spingendo affinché il Ninja lasci la capitale per sbarcare appunto fra le fila del Guangzhou di Evergrande, il club allenato dal campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro. Troppo ghiotta la possibilità di incassare 50 milioni di euro subito, una cifra che probabilmente, ora come ora, nessuna società al mondo sarebbe disposta a spendere per l’ex Cagliari. Non va infatti dimenticato che Nainggolan sta vivendo un campionato ben al di sotto delle attese, e soprattutto, c’è l’episodio del recente video di capodanno che ha creato non poche polemiche. Pallotta sta quindi lavorando sottotraccia alla trattativa, che sembrava vicina alla conclusione prima che intervenisse il governo cinese.

LA NUOVA FORMULA DI TRASFERIMENTO

La luxury tax ha infatti obbligato la squadra di Guangzhou a fare un repentino passo indietro, ma i manager e gli avvocati delle due società sono al lavoro per trovare un compromesso, camuffando il trasferimento a titolo definitivo in un prestito. L’idea è infatti quella di trovato l’intesa per una cessione a titolo temporanea molto onerosa, ma con obbligo di riscatto del valore di circa 50 milioni di euro: in poche parole, 6/8 milioni verrebbero versati subito nelle casse della Roma come oneri per il prestito, mentre i restanti 42/44 sarebbero compensati in più tranche nel giro di due/tre anni. Cedendo Nainggolan, Pallotta si libererebbe di un giocatore che forse sta diventando un po’ troppo ingombrante dalle parti di Trigoria, e nel contempo, andrebbe ad investire sul mercato per l’acquisto di un paio di giocatori, a cominciare da un terzino destro, per arrivare fino ad un nuovo centrocampo che sostituirebbe proprio il belga.

