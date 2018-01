Olimpiadi invernali 2018/ Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita

Olimpiadi invernali 2018, le due Coree sfileranno insieme alla manifestazione di Pyeongchang: i due Paesi avranno una squadra unita nell'hockey femminile

Olimpiadi invernali 2018, le due Coree unite (LaPresse)

Olimpiadi invernali 2018, grande attesa per la manifestazione più seguita al mondo: appuntamento a Pyeongchang, in Corea del Sud, dall’8 febbraio 2018 al 25 febbraio 2018. A tenere banco negli ultimi mesi la questione tra Corea del Nord e Corea del Sud, al centro di una tensione internazionale che coinvolge anche gli Stati Uniti d’America. Negli ultimi tempi si è vociferato di una possibile unione dei due Paesi, per stemperare gli animi e tentare la riappacificazione, e arrivano importanti aggiornamenti come sottolineato Repubblica. Le due Coree, infatti, sfileranno insieme alla cerimonia di apertura in programma il prossimo 9 febbraio 2018 sotto la bandiera della Corea unita. Una nota congiunta ha sottolineato che la delegazione nordcoreana sarà composta da 550 membri: 230 cheeleader, 30 atleti di taekwondo e 150 atleti delle Paralimpiadi. Ma non solo: lunedì 15 gennaio 2018 è stato raggiunto l’accordo per l’invio di una orchesta di 140 musicisti che si esibirà a Seul e in un’altra delle località interessate delle gare (Gangneung).

UN'UNICA SQUADRA FEMMINILE DI HOCKEY

Un buon modo per avvicinarsi alle Olimpiadi invernali 2018, con il team della Nord Corea che entrerà in Corea del Sud via terra attraverso Keasong, area chiusa dall’inizio del 2016. Ma le buone notizie non sono finite: i due Paesi daranno vita ad un’unica squadra di hockey su ghiaccio femminile, nonostante la contrarietà di Sarah Murray, coach della squadra sudcoreana. Dopo l’ufficialità dell’accordo tra i due Paesi, sarà necessario il via libera del Comitato olimpico internazionale. Il prossimo 20 gennaio 2018 in Svizzera, a Losanna, è in programma l’incontro tra l’organizzazione dei Giochi olimpici e una delegazione delle due Coree: a presiederlo ci sarà Thomas Bach, presidente del Cio. Un summit molto importante, in cui verranno decise le modalità di partecipazione alle Olimpiadi degli atleti e dei funzionari nordcoreani: i termini per l’iscrizione sono infatti scaduti e sarà necessario trovare una soluzione, e sarà anche necessario mettere a punto i dettagli sull’inno, la bandiera, il cerimoniale e le divise.

© Riproduzione Riservata.