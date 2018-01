Pontedera Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Prato streaming video Sportube.tv, ottavi della Coppa Italia di Serie C: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby toscano

17 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pontedera Prato (LaPresse - imm. repertorio)

Pontedera Prato, che sarà diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, è in programma questa sera mercoledì 17 gennaio alle ore 18:30. Il derby toscano è la partita che completerà il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018: manca dunque solo il nome di chi vincerà fra Pontedera e Prato per completare il quadro delle squadre qualificate per i quarti. Ricordiamo che il turno prevede gara secca con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore per determinare la squadra qualificata; la lunga sosta invernale della Serie C sta per finire, nel weekend tornerà di scena il campionato e oggi ci potremo gustare una sorta di “antipasto” per riscaldare il motore di queste due formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pontedera Prato non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia, anche nel caso di una diretta tv proposta dalla televisione di stato.

IL CONTESTO

In campionato entrambe le formazioni toscane sono comprese nel girone A. La situazione è senza dubbio migliore per il Pontedera, che con 24 punti in classifica fa parte di un gruppo ancora piuttosto folto di squadre che condividono l’obiettivo della qualificazione ai playoff al termine della stagione, anche se in questo momento i toscani ne sarebbero esclusi. Il Pontedera può comunque provare a sognare in grande e togliersi qualche soddisfazione nella seconda parte della stagione, a patto di tenere a bada le squadre che seguono per non trovarsi a lottare in zona salvezza, che è invece l’unica ambizione possibile per il Prato, attualmente ultimo con appena 11 punti. La riduzione d’organico che si è determinata in questa stagione garantisce che non ci saranno retrocessioni dirette al termine del campionato, ma francamente in questo momento per il Prato sembrano inevitabili i playout da una posizione per di più di svantaggio. Cambierà qualcosa nei prossimi mesi?

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRATO

Siamo al termine della sosta, con la ripresa del campionato che incombe ma fermi da oltre due settimane, per di più in pieno calciomercato. Parlare di probabili formazioni non è dunque semplice per Pontedera Prato, ma in linea di massima possiamo ipotizzare due formazioni simili a quelle che hanno giocato nel turno precedente. Per il Pontedera era stato un altro derby toscano contro la Lucchese, che aveva visto in campo Biggeri in porta, protetto da una retroguardia a tre con Romiti, Borri e Ferrari davanti all’estremo difensore; folto centrocampo a cinque con Tofanari a destra, Pandolfi, Gargiulo, Paolini ed infine sulla fascia sinistra Mastrilli, infine il tandem d’attacco che era stato composto da Grassi e Benericetti. Il Prato invece contro la Reggiana si era schierato con un 4-3-3 che vedeva Sarr in porta; linea difensiva a quattro con Giannini, Demoleon, Martinelli e Seminara da destra a sinistra; Marini, Bonetto e Guglielmelli a comporre il terzetto di centrocampo ed infine il tridente d’attacco con Rozzi, Vangi e Liurni. Di certo due cambi saranno obbligati: Marini e Vangi infatti non fanno più parte della rosa del Prato, vediamo cosa deciderà l’allenatore Pasquale Catalano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai non lasciano dubbi rispetto al pronostico finale di Pontedera Prato. Secondo l'agenzia di scommesse infatti è favoritissima la squadra padrone di casa quotata a 1,65. Molto redditizio, e lo consigliamo agli scommettitori, è il segno X pagato 3,45. Un vero azzardo invece il segno 2 a favore del Prato che vale un bel 4,75. Ma nel calcio di Lega Pro mai dire mai, figurarsi dopo una sosta e in turno infrasettimannale.

