Psg Digione/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diertta Psg Digione, info tv e streaming video. Emery verso un nuovo successo nella Ligue 1 dove ha già 11 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici.

Psg-Digione è la partita in programma oggi 17 gennaio 2018 alle ore 21.00 presso lo stadio Parco dei Principi ed è attesa nella 21^ giornata della Ligue 1. Altro turno infrasettimanale per il massimo campionato francese, sempre più dominato dalla formazione di Unay Emery, che nel turno precedente sono rimasti spettatori increduli della curiosa vicenda dell’arbitro Chapron durante il match con il Nantes. I parigini dopo quel successo sono volati pochi giorni fa a quota 53 punti e quindi a + 11 punti rispetto al Monaco, secondo in graduatoria. Rimane invece nella prima metà della lista il Digione, che pure non sta vivendo un grande momento di forma visti i due KO e il pareggio rimediato negli ultime 4 giornate della Ligue 1. Sulla carta quindi pare che non ci sia storia per questa partita, dove ci aspettiamo un nuovo exploit da parte dei padroni di casa

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida della Ligue 1 tra Psg e Digione sarà visibile come al solito sulla piattaforma di Mediaset Premium che detiene i diritti per il campionato francese. Appuntamento quindi alle ore 20.30 con la diretta tv del match prevista ai canali Premium Sport e Premium Sport HD. La diretta streaming video dell’incontro sarà garantito per tutti gli abbonati tramite l’app Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il grande stato di forma dei suoi per questo match casalingo è assai probabile che il tecnico Emery vada a riconfermare buon parte dell’11 sceso in campo contro il Nantes solo domenica scorsa per il turno precedente del campionato. Ecco quindi che in ogni caso verrà confermato il solito 4-3-3 con Trapp tra i pali, ben sostituito a Areola nella partita precedente: in difesa ecco Marquinhos e Silva al centro del reparto e il duo Alves-Kurzawa sulle facce benchè di certo Berliche e Meunier scalpitino dalla panchina. Thiago Motta tornerà in cabina di regia dopo la sfida con il Caen e al suo fianco vestiranno la maglia da titolare anche Pastore e Lo Celso visto che Verratti e Rabiot sono scesi in campo domenica. Tridente confermato per l’attacco del Psg: Cavani farà da prima punta con Neymar e Mbappè ai lati benchè Di Maria e Draxler rimangano a disposizione dello stesso Emery.

Per l’11 da mettere in campo contro i capolisti della Ligue 1 Mister Dall’Oglio può solo che puntare sui propri titolarissimi per tentare di mettere in difficoltà Cavani e compagni. Probabile quindi che il tencico del Digione opti per la conferma di molti nomi, già visti in campo anche durante la sfida contro il Lilla, ultimo successo messo a bilancio in tempi recenti. Nel solito 4-2-3-1 ecco che ovviamente non mancherà capitan Reynet tra i pali con Chafik e Djilobodj al centro della difesa, poi completata da Rosier e Yambere. Per la mediana Amalfitano e Kwon però si giocano la maglia con Marie e Sliti ma sulla trequarti pare sicuro della propria titolarità Sammaritano. Pochi i dubbi anche in attacco per il Digione: Jeannot sarà prima punta con Said e Abeid sull’esterno: occhio però a Tavares che cerca spazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Favoriti d’obbligo nel pronostico alla vigliia del fischio d’inizio tra Psg e Digione ovviamente i padroni di casa al Parco dei principi e pure la snai conferma tale previsione. Nell'1x2 fissato dal portale di scommesse sportive ecco che il successo dei parigini è stato quotato a 1.08 contro il 22.00 assegnato alla vittoria ospite: pareggio valutato invece a 12.00.

