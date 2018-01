Rafinha all'Inter?/ Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo?

Rafinha all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo? Accordo sul prestito gratuito con diritto di riscatto, ma a una cifra da stabilire

17 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Rafinha (LaPresse)

Per Rafinha all’Inter queste ore potrebbero essere decisive. Facciamo dunque un riassunto della situazione: i nerazzurri sono molto vicini al centrocampista brasiliano del Barcellona, oro olimpico con il Brasile a Rio 2016, con i club cresciuto nella gloriosa canterà dei blaugrana tanto da debuttare nel calcio dei grandi con il Barcellona B e poi passare in prima squadra, salvo una parentesi di un anno in prestito al Celta Vigo. Il problema di Rafinha è semmai l’infortunio che lo tiene fermo dal 2 aprile 2017, oltre nove mesi fa: una lesione al menisco mediale del ginocchio destro che ha causato lunghissimi tempi di recupero e lo ha fatto finire ai margini del Barcellona, di cui già non era un titolare fisso. Le qualità tecniche di Rafinha comunque non si discutono e gli consentirebbero di ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Mauro Icardi, dove in questi mesi Luciano Spalletti non è riuscito a trovare una soluzione definitiva perché nessuno ha del tutto convinto, senza dimenticare che Rafinha può agire anche da esterno destro.

RAFINHA ALL’INTER: GIORNO DECISIVO?

Questo è un breve ritratto di Rafinha dal punto di vista tecnico, ma adesso veniamo all’attualità: ieri Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter, è volato a Barcellona per trattare direttamente con il club blaugrana, segno che siamo a un punto decisivo per l’affare. L’accordo sul prestito gratuito fino al 30 giugno c’è, il problema è il dopo: il Barcellona vorrebbe fissare il diritto di riscatto (nessun obbligo) almeno a 35 milioni di euro (era partito da 40), la proposta dell’Inter era inizialmente fissata a 18 milioni più 5 di bonus. L’accordo potrebbe essere trovato attorno ai 30 milioni, ma la distanza è ancora piuttosto ampia e dunque bisogna stare attenti. Di certo per l’Inter due punti positivi ci sono già: la gratuità del prestito e l’assenza di un obbligo di riscatto, che consentirebbe ai nerazzurri di valutare Rafinha - soprattutto dal punto di vista fisico - in questi mesi prima di procedere all’eventuale acquisto, ma proprio per questi motivi il Barcellona vorrebbe almeno ottenere il più possibile in estate. Il problema comunque non è insormontabile e si respira un certo ottimismo: sicuramente oggi ne sapremo di più.

