Ramires all’Inter? Calciomercato news: l’agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano

17 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Piero Ausilio (LaPresse)

Ramires e l’Inter, una storia che assomiglia sempre di più ai Promessi Sposi. Di questo “matrimonio” se ne parlava già a settembre e l’arrivo del centrocampista brasiliano sembrava un affare molto semplice, visto che Ramires è di proprietà dello Jiangsu Suning, la squadra cinese “cugina” dei nerazzurri: si ipotizzava addirittura che Ramires potesse allenarsi alla Pinetina già in autunno, per essere perfettamente inserito nella squadra di Luciano Spalletti in questo mese di gennaio, quando si sarebbe provveduto al tesseramento alla riapertura del calciomercato. Siamo però ormai giunti al giorno 17 di questo mese di gennaio 2018 e Ramires è sempre in Cina, o per essere precisi a Marbella, in Spagna, ma in ritiro con lo Jiangsu che nella pausa invernale del campionato cinese si sta appunto allenando nella località dell’Andalusia. I problemi sono essenzialmente due: va trovato un sostituto all’altezza per lo Jiangsu e va trovata la formula giusta per il trasferimento in ossequio al fair-play finanziario, dal momento che la Uefa è molto attenta allo spostamento di giocatori fra club che condividono la stessa proprietà.

RAMIRES ALL’INTER: LE PAROLE DELL’AGENTE

I Promessi Sposi però finiscono con Renzo e Lucia che finalmente si sposano: dunque per rendere effettivo il paragone ci vorrebbe il lieto fine. Possibilità ancora realizzabile, almeno stando alle parole dell’agente di Ramires, Luis Carlini, che secondo quanto riferisce la redazione di Premium Sport avrebbe affermato: "L'Inter? Speriamo vada tutto a buon fine”. Il procuratore dunque ci crede ancora e presumibilmente questa è la speranza anche del suo assistito. Il fatto che Carlini sia arrivato a Marbella potrebbe essere un indizio positivo in tal senso, perché significa che potrebbero esserci dei motivi che richiedono la presenza dell’agente al fianco del giocatore. Inoltre in queste ore anche Piero Ausilio si trova in Spagna, a Barcellona per discutere dell’acquisto di Rafinha, dunque pure le distanze geografiche fra le parti sono decisamente ridotte. Per scoprire però se il lieto fine ci sarà davvero, dovremo aspettare ancora un po’…

