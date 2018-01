Ravenna Brno/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Challenge Cup)

Diretta Ravenna Brno: info streaming video e tv. I romagnoli di Soli cercano il riscatto nell'andata di Challenge Cup dopo parecchi risultati negativi in Serie A1.

17 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Ravenna Brno, diretta agli arbitri Georgios Georgouleas e Bjorn Willems, è la partita di volley attesa oggi mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 20.00. La sfida attesa oggi al Pala de Andrè sarà valevole come match di andata degli ottavi di finale della Challenge cup, terza manifestazione per club della Cev a cui la squadra di Fabio Soli sta prendendo parte da protagonista. Dopo aver superato i danesi del Gentofte i romagnoli tornano a giocare in Europa con l’obbiettivo dichiarato di celebrare una vittoria di fronte al pubblico di casa: un successo netto faciliterebbe la qualificazione alla Final Four, che si deciderà solo al ritorno, atteso in Repubblica ceca il prossimo 30 gennaio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Ravenna e Brno non sarà visibile in diretta tv e inoltre non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social del club romagnolo per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo al Pala De Andrè.

QUI RAVENNA

Dopo aver ottenuto senza particolari difficoltà l’accesso agli ottavi di finale battendo in entrambe le occasioni il Gentofte, la squadra di Fabio Soli punta a fare di nuovo bene sul continente a partire ovviamente dal match con Brno. La sfida però non si annuncia affatto banale anche perchè i romagnoli non stanno ora registrando un grande momento di forma, avendo ottenuto ben 3 KO finora negli ultimi 5 incontri disputati. In campionato Ravenna ha infatti collezionato finora appena 25 punti alla 18^ giornata della Serie A1 e di questi appena 4 sono arrivati nelle ultime 5 partite giocate. Non un biglietto dai visita esaltante quindi per Fabio Soli e i suoi che sperano che la partita con il Brno porti non solo la vittoria ma anche una ventata di forza e energia in grado di rilanciare la squadra anche in Superlega.

QUI BRNO

Brno invece si presenta di fronte a Ravenna con un tabellino diverso: nella Exra Liga, la squadra oggi ospite infatti vanta la quinta piazza a quota 28 punti e soprattutto ha alle spalle ben tre successi di fila che di certo hanno esaltato l’ambiente di Ondrej Marek. Importante poi quanto fatto dallo stesso Brno in Challenge Cup, dove però la squadra ceca ha dovuto sudarsi la qualificazione a questi ottavi di finale. I gialloneri infatti hanno ottenuto la qualificazione solo al Golden set contro il Lokomotiv Kharkiv: vinto il match di andata in casa, al ritorno i cechi hanno subito la forza ucraina e solo il Golden Set ha deciso il passaggio del turno.

