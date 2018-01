Real Madrid-Cristiano Ronaldo, divorzio?/ CR7 vuole andarsene: pronto al ritorno al Manchester United

Cristiano Ronaldo, Real Madrid - LaPresse

Sembra ormai davvero agli sgoccioli la permanenza di Cristiano Ronaldo a Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dai principali organi sportivi di tutto il mondo, l’asso lusitano è in aperta rottura con il patron Florentino Perez, e quest’ultimo non sembra poi essere così tanto dispiaciuto. E’ noto l’interesse dei campioni d’Europa e del mondo per Neymar, la stella della nazionale brasiliana e del Paris Saint Germain, per cui gli spagnoli sarebbero pronti ad investire ben 400 milioni di euro. Tale notizia non ha di certo reso felice Cristiano Ronaldo, che vuole essere l’unica prima donna della squadra castigliana. Inoltre, pare che la superstar della nazionale portoghese abbia chiesto un aumento del proprio ingaggio, visto che il suo stipendio attuale è di "soli" 23.5 milioni di euro all’anno, ma CR7, essendo il più forte giocatore del pianeta, pretende di guadagnare più di Messi, che con 45 milioni è attualmente il più pagato.

PROBABILE RITORNO A MANCHESTER

Ecco che quindi si profila, dopo nove stagioni, l’addio al Real Madrid, e non è da escludere che Ronaldo possa rimettere piede lì dove è diventato grandissimo, ovvero, presso il Manchester United. Secondo quanto raccolto stamane da AS, il portoghese avrebbe già confidato ai propri compagni di voler tornare ad indossare la casacca dei Red Devils, con cui il feeling non è mai svanito. C’è però da superare il problema José Mourinho, visto che il rapporto fra i due connazionali non è idilliaco dai tempi di Madrid. E’ anche vero, però, che lo Special One potrebbe sbarcare fra le fila del Paris Saint Germain, e a quel punto Ronaldo avrebbe campo libero per tornare a rimettere piede all’Old Trafford.

