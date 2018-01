Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score partite gironi A, B e D (22^ giornata)

Risultati Serie D: le classifiche aggiornate e il live score delle partite di oggi 17 gennaio 2018. In campo anche il Darfo Boario, impegnato nel big match contro il Pontisola.

17 gennaio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il Campionato della Serie D torna in campo nella giornata di oggi 17 gennaio 2018 e lo farà con solo tre dei nove gironi abituali che hanno deliziato il pubblico solo pochi giorni fa, domenica 14 gennaio. In campo oggi quindi solo i gruppi A, B e D del campionato dilettanti, ovvero quei tre che oggi vivranno la 22^ giornata regolare, dato che presentano un numero più alto di club iscritti. Non si tratta quindi questo di un turno infrasettimanale vero e proprio ma si tratta di una sorta di recupero rispetto ad altri gironi, che invece registrano meno società in lista. Vediamo allora che cosa ci riserva questo turno della Serie D ricordando in aggiunta che su tutti i campi il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 14.30.

IL GIRONE A

Controllando i match previsti per il girone A della Serie D meritano spazio a parte gli incontri che vedranno in campo Caronnese e Gozzano. Il primo club, che oggi se la vedrà con la Varesina, è infatti attualmente capolista della classifica con ben 48 punti, solo uno in più del Gozzano che invece giocherà contro il Catellazzo. Sulla carta entrambi gli incontri non paiono pericolosi per le due contendenti alla prima posizione: appare quindi abbastanza scontato che il duello al vertice della graduatoria permanga anche dopo la 22^ giornata della regular season, ma ovviamente a questo punto del campionato la sorpresa rimane detto l’angolo.

IL GIRONE B

Per la classifica del girone B invece vediamo che la prima piazza è occupata con sicurezza dal Darfo Boario, che pochi giorni fa a vinto per 6-0 contro il Dro. La squadra capolista comunque oggi se la vedrà in campo per questo turno con il Pontisola, fermo invece al quarto posto e con 38 punti a bilancio, 6 in meno del Darfo. Nonostante questo match arrivi dopo un clamoroso successo la situazione in casa di mister Del Prato rimane complicata: il club bergamasco non è certo tra gli avversari più abbordabili. Da non dimenticare poi che il Darfo vanta appena due lunghezze di vantaggio sulla prima concorrente in classifica ovvero la Pro Patria, oggi in campo invece con il Calcio Romanese.

IL GIRONE D

Situazione ovviamente complicata anche nella classifica del girone D oggi in campo per la 22^ giornata della Serie D. In testa troviamo infatti il Rimini che oggi contro il Castelvetro spera di mettere in sicurezza il proprio vantaggio in graduatoria che rimane risicato. Nella graduatoria infatti ecco che al secondo posto troviamo il Fiorenzuola che con solo due punti di svantaggio oggi scenderà in campo con la Pianese. Sulla carta saranno ovviamente le due concorrente al primo posto in classifica le vincitrici annunciate: probabile quindi che questa lotta al vertice venga decisa solo più tanti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Arconatese-Como

Borgaro-Inveruno

Borgosesia-Olginatese

Calcio Derthona-Pro Sesto

Caronnese-Varesina

Castellazzo-Gozzano

Chieri-Oltrepovoghera

Pavia-Folgore Cararese

Seregno-Bra

Varese-Casale

1. Caronnese 21 14 6 1 39:13 48 2. Gozzano 21 15 2 4 37:17 47 3. Como 21 13 3 5 28:17 42 4. Pro Sesto 21 11 4 6 38:24 37 5. Folgore Caratese 21 11 4 6 31:19 37 6. Chieri 21 9 8 4 32:21 35 7. Inveruno 21 9 6 6 27:26 33 8. Borgosesia 21 8 6 7 24:22 30 9. Bra 21 8 6 7 28:27 30 10. Pavia 21 7 5 9 33:34 26 11. Varese 21 6 7 8 29:31 25 12. OltrepoVoghera 21 6 7 8 20:26 25 13. Varesina 21 6 6 9 16:25 24 14. Borgaro 21 5 8 8 21:28 23 15. Olginatese 21 4 9 8 18:23 21 16. Casale 21 3 11 7 22:27 20 17. Arconatese 21 5 5 11 17:30 20 18. Seregno 21 2 12 7 20:29 18 19. Calcio Derthona 21 2 7 12 12:30 13 20. Castellazzo 21 3 4 14 18:41 13

Girone B

Calcio Romanese-Pro Patria

Ciliverghe Mazzano-V Bergamo

Darfo Boario-Pontisola

Lecco-Dro

Levico Terme-Caravaggio

Milano City-Scanzorosciate

Pergolettese-Ciserano

Rezzato-Crema

Trento-Lumezzane

1. Darfo Boario 20 13 5 2 36:13 44 2. Pro Patria 20 12 6 2 30:12 42 3. Rezzato 20 12 4 4 42:21 40 4. Pontisola 20 11 5 4 40:27 38 5. Pergolettese 20 10 6 4 31:24 36 6. Lecco 20 9 6 5 25:19 33 7. Virtus Bergamo 20 9 3 8 26:22 30 8. Ciliverghe Mazzano 20 8 5 7 28:24 29 9. Milano City 20 7 7 6 30:24 28 10. Levico Terme 20 7 6 7 24:21 27 11. Crema 20 7 5 8 24:23 26 12. Caravaggio 20 7 5 8 24:28 26 13. Lumezzane 20 7 3 10 23:30 24 14. Scanzorosciate 19 6 3 10 21:30 21 15. Trento 20 6 2 12 21:39 20 16. Ciserano 20 3 8 9 22:33 17 17. Grumellese 20 4 3 13 19:34 15 18. Dro 20 2 8 10 18:40 14 19. Calcio Romanese 19 2 4 13 14:34 10

Girone D

Castelvetro-Rimini

Forlì-Vivi altotevere

Lentigione-Imolese

Pianese-Fiorenzuola

Sammaurese-Romagna Centro

Sangiovannese-Triestina

Sasso Marconi-Correggese

Tuttocuoio-Colligiana

V Carpaneto-Mezzolara

Villabiagio-Montevarchi

1. Rimini 21 13 6 2 38:23 45 2. Fiorenzuola 21 12 7 2 33:14 43 3. Villabiagio 21 13 2 6 35:23 41 4. Imolese 21 11 4 6 38:25 37 5. Forlì 21 10 5 6 30:24 35 6. Montevarchi Calcio 21 10 4 7 29:21 34 7. Sangiovannese 21 9 6 6 23:21 33 8. Lentigione 21 8 7 6 24:18 31 9. Vigor Carpaneto 21 7 7 7 28:25 28 10. Romagna Centro 21 7 7 7 23:21 28 11. Sammaurese 21 8 4 9 17:17 28 12. Pianese 21 6 9 6 27:20 27 13. Tuttocuoio 21 6 7 8 17:20 25 14. Castelvetro 21 6 5 10 27:35 23 15. Sasso Marconi 21 5 7 9 22:33 22 16. Trestina 21 6 4 11 20:34 22 17. Vivi Altotevere 21 5 6 10 25:37 21 18. Mezzolara 21 3 9 9 20:29 18 19. Colligiana 21 5 2 14 16:37 17 20. Correggese 21 3 6 12 18:33 15

© Riproduzione Riservata.