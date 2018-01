Ronaldinho si ritira/ L’annuncio dell’agente: è finita. Gia a febbraio era diventato ambassador del Barça

Ronaldinho si ritira dal calcio giocato: l'annuncio ufficiale arriva dell'agente dello stesso brasiliano che tra club e nazionale ha vinto davvero tutto.

17 gennaio 2018 Michela Colombo

Ronaldinho (LaPresse)

E’ ufficiale Ronaldinho si ritira dal calcio giocato, a 37 anni e con un palmares incredibile, fatto di trofei ma soprattutto di emozioni e magie che solo lui poteva compiere con il pallone e che hanno fatto scuola nel calcio brasiliano. L’annuncio è stato dato al fratello-agente dello stesso brasiliano Roberto de Assis in un’intervista rilasciata al Gente Boa (O Globo) in questi giorni: “Ronaldinho lascia il calcio, è finita. Organizzeremo qualcosa di grande e di bello, dopo i Mondiali, probabilmente ad agosto. Faremo vari eventi in Brasile, Europa ed Asia. Ovviamente stiamo pensando anche ad una partita con la Nazionale brasiliana. Per ora non ho i dettagli, stiamo stilando un programma. Il fatto che sia ambasciatore del Barcellona rende il tutto più semplice. Ronaldinho è voluto ovunque, ha già tre eventi già organizzati e a marzo sarà in Messico”. Si annuncia quindi un lungo addio dolce e amaro, dove il bomber brasiliano potrà dire addio alla sua maniera su tutti i campi dove è stato protagonista nella sua lunga e gloriosa carriera.

IN REALTA’ A FEBBRAIO 2017..

L’annuncio dell’addio al calcio giocato di Ronaldinho in realtà non arriva del tutto inaspettato visto che già a febbraio 2017 lo stesso brasiliano aveva sostanzialmente appeso le scarpe al chiodo per andare dall’altra parte del campo. Il 2 febbraio scorso infatti il club del Barcellona aveva dichiarato con un tweet il ritorno alla famiglia blaugrana dello stesso Ronaldinho ma in qualità di dirigente e bandiera del club spagnolo nel mondo, per almeno i successivi 10 anni. Allora proprio la dirigenza del club aveva dichiarato: “Ronaldinho aiuterà a rendere globale il marchio del club e a portare i valori blaugrana nel mondo. Attraverso la FCBEscola, le academy del Barcellona e di Ronaldinho collaboreranno. Dinho parteciperà alle inaugurazioni di alcune scuole e prenderà parte a diverse attività alla presenza di ragazzi”.

