Ronaldinho si ritira/ Video, il fuoriclasse brasiliano dà l'addio al calcio: una carriera stellare

Ronaldinho si ritira: il fuoriclasse brasiliano, ex Barcellona e Milan, ha deciso di dare l'addio al mondo del calcio giocato. L'omaggio dei suoi ex compagni

Ronaldinho si ritira (LaPresse)

Ronaldinho si ritira: il fuoriclasse brasiliano, all'anagrafe Ronaldo de Assis Moreira, ha deciso di dare l'addio al mondo del calcio giocato. L’ultima esperienza risale al 2015 con la maglia della Fluminense: sette presenze per il fantasista, ritenuto uno dei calciatori più forti e geniali di tutti i tempi. All’età di 37 anni l’ex Barcellona e Milan ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e a dare notizia della decisione è stato il fratello, nonché agente, Roberto Assis. Il procuratore brasiliano, ai microfoni di O Globo, ha commentato: “Ha chiuso con il mondo del calcio: ora cercheremo di fare qualcosa di bello per il suo ritiro, grande come dovrebbe essere, magari ad agosto dopo i Mondiali di Russia. Abbiamo in programma alcuni eventi in Brasile, Europa ed Asia”. Carriera terminata con un palmares incredibile: una Coppa America e un Mondiale con la maglia del Brasile, due campionati di Liga e una Uefa Champions League con il Barcellona, un Pallone d'Oro nel 2007 tra gli altri.

UNA CARRIERA DA CAMPIONE

Il Palmares conferma le qualità sopra la media di Ronaldinho, che è sempre stato tra i calciatori più amati al mondo per le sue qualità e per il suo genio calcistico. Cresciuto nel Gremio, nel gennaio del 2011 inizia la sua avventura in Europa con la maglia del Paris Saint Germain: due stagioni da protagonista assoluto, con i top club europei che si mettono sulle sue tracce. In due stagioni con la compagine parigina ha raccolto 17 reti in 50 partite. Nell’estate nel 2003 il trasferimento al Barcellona, che si assicura le sue prestazioni per 30 milioni di euro. Con il club blaugrana si afferma a livello internazionale: 70 reti in 145 presenze dal 2003 al 2008, vincendo tanti trofei di squadra e personali. Nel 2008 la tappa italiana, al Milan: tre stagioni, 20 reti in 76 presenze e giocate che hanno estasiato i tifosi rossoneri e gli amanti del calcio. Poi il ritorno in patria, dove ha continuato a stregare con la sua qualità: Flamengo, Atletico Mineiro, la tappa in Messico con il Queretaro e, infine, la Fluminense. Con il Brasile, infine, 97 presenze e 33 reti.

