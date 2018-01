Alexis Sanchez/ Wenger: entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United

Alexis Sanchez, Wenger: entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United. Il tecnico dei Gunners ha parlato del futuro dell’attaccante della nazionale cilena, ad un passo dai Red Devils

Alexis Sanchez, attaccante Arsenal - LaPresse

La prossima destinazione di Alexis Sanchez potrebbe essere Manchester. L’attaccante della nazionale cilena, di proprietà dell’Arsenal, cambierà casacca durante il calciomercato in corso, per vestire quella dei Red Devils. La compagine allenata da José Mourinho è infatti a tutt’oggi quella con maggiori chance di assicurarsi el Nino Maravilla. Fino a pochi giorni fa c’era il Manchester City in pole position, ma i Diavoli Rossi hanno fatto irruzione, offrendo un ingaggio stellare allo stesso sudamericano (si parla di circa 13 milioni di euro netti all’anno, 450 mila sterline a settimana). A conferma di ciò anche le recenti parole del tecnico dei Gunners, Arsene Wenger, che parlando in conferenza stampa a 48 ore dalla sfida contro il Crystal Palace, ha ammesso: «Sanchez al Manchester in 24 ore? Probabile che accada, ma se non dovesse accadere potrebbe giocare sabato. Lavoro nel mercato da trent'anni, può succedere, ma queste cose non sono mai garantite».

SANCHEZ COSTERA’ 40 MILIONI DI EURO

In cambio di Sanchez dovrebbe sbarcare all’Emirates Stadium il trequartista Henrikh Mkhitaryan, nazionale armeno che ha giocato poco nello United in questa prima metà stagione: «Il suo stipendio non è un problema – ha spiegato l’allenatore transalpino - lo apprezzo davvero, è una possibilità reale per noi». L’operazione Sanchez sarà un salasso dal punto di vista economico. Oltre all’ingaggio da capogiro, infatti, il giocatore cileno costerà alle casse del Manchester United (con l'aggiunta del cartellino di Mkhitaryan), ben 40 milioni di euro primo luglio sarà acquistabile a titolo completamente gratuito, avendo il contratto in scadenza a giugno. Ma ormai si sa, il mercato è impazzito, e le valutazioni dei giocatori stanno andando fuori controllo.

© Riproduzione Riservata.