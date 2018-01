Australian Open 2018/ Diretta Seppi Karlovic, Nadal Dzumhur streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, nel torneo dello Slam al Melbourne Park Andreas Seppi affronta il gigante croato Ivo Karlovic. Tornano in campo Nadal e Dimitrov

18 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: 3^ turno per Andreas Seppi (Foto LaPresse)

Si apre un’altra entusiasmante giornata agli Australian Open 2018 e, dalla 1:00 della mattina tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, avremo il lato dei due tabelloni (maschile e femminile) nei quali il solo Andreas Seppi rappresenta l’Italia. L’altoatesino ha il suo avversario di terzo turno in Ivo Karlovic: il gigante croato si frappone tra l’azzurro e la quarta partecipazione agli ottavi dello Slam australiano, un avversario duro soprattutto su questo tipo di superficie ma anche un giocatore che, con la giusta dose di concentrazione, il nostro tennista può eliminare proseguendo così la sua corsa. I precedenti non sorridono a Seppi che è sotto 1-2; Karlovic è anche il giocatore ad aver servito il maggior numero di ace nella storia e dunque è evidente quale sia la possibile chiave del match. Dovesse vincere, Seppi spariglierebbe rispetto al suo cammino negli Australian Open: finora ha centrato gli ottavi nel 2013, 2015 e 2017 e dunque, seguendo numeri e cabala, questo dovrebbe essere l’anno di “pausa”. Ovviamente, se dovesse spezzare la consuetudine saremmo decisamente più contenti. Ci sono tanti altri match in programma nella notte: il ritorno in campo di Rafa Nadal e quello di Caroline Wozniacki, le valutazioni sulle condizioni di Grigor Dimitrov e un interessantissimo derby ucraino al femminile. Insomma: ancora una volta non ci annoieremo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv dai canali Eurosport ed Eurosport 2, che daranno risalto ai campi principali ma sicuramente si soffermeranno sul match di Seppi; visione riservata ai possessori dell’abbonamento a una delle due pay tv, in alternativa gli appassionati di tennis potranno seguire i match del torneo in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete informazioni utili sul torneo, come ad esempio le schede dei vari giocatori impegnati in campo.

I FAVORITI

Tre i giocatori da tenere d’occhio: Rafa Nadal, testa di serie numero 1, è quello che al momento ha maggiormente convinto perchè è al terzo turno senza aver perso un set e senza penare troppo. Oggi il suo avversario è Damir Dzumhur, che ha fatto fuori il nostro Lorenzi al primo turno: difficile che possa dargli fastidio, per Rafa salvo crolli preventivi il grande appuntamento sarà quello dei quarti quando potenzialmente incrocerà Marin Cilic. Discorso diverso per Grigor Dimitrov, costretto al quinto set dal qualificato Mackenzie McDonald: il bulgaro ha ceduto il primo set per 0-6 ed è evidente che qualche problema fisico possa esserci, anche se conoscendo la storia passata propenderemmo anche per un’eccessiva sicurezza. Fatto sta che contro il teenager Andrey Rublev giocare in questo modo significherebbe essere eliminati; vale lo stesso per Caroline Wozniacki, presentatasi a Melbourne con una lunga striscia di successi: la danese ha dovuto salvare due match point alla rampante croata Jana Fett e ora gioca contro Kiki Bertens, una che potrebbe pensarci due volte prima di lasciarsi scappare occasioni simili. Il match più interessante però è quello tra Nick Kyrgios e Jo-Wilfried Tsonga: l’idolo di casa deve fare il salto di qualità e battere il francese sarebbe un ottimo modo per eseguire.

LE CURIOSITA’

Il derby ucraino tra Marta Kostyuk ed Elina Svitolina promette scintille: da una parte la testa di serie numero 4 e forse la miglior giocatrice del 2017, ancora a caccia di un primo Slam che in questa stagione potrebbe arrivare. Dall’altra una quindicenne che è la più giovane partecipante al terzo turno di uno Slam dai tempi di Mirjana Lucic-Baroni (e parliamo ancora di anni Novanta): la Kostyuk è nata nel 2002 e al Melbourne Park non ha ancora una singola partita, perchè l’anno scorso ha vinto gli Australian Open juniores e oggi ha già superato tre turni di qualificazione e due nel tabellone principale. E’ oltre la 500esima posizione del ranking Wta: dovesse battere la più quotata connazionale sarebbe un upset tra i più clamorosi della storia recente del tennis. Sempre nel torneo femminile, stiamo vivendo la consueta autostrada in un lato di tabellone: nella parte alta di questa metà la stessa Svitolina è l’unica testa di serie tra una selva di qualificate (Luksika Kumkhum, che ha battuto Belinda Bencic, Denise Allertova e appunto la Kostyuk) e giocatrici che certo non aspettavamo a questo punto del torneo (Elise Mertens, che pure ha vinto a Hobart per due anni in fila, e Magda Linette). La Svitolina ha la grandissima occasione di arrivare in semifinale senza sudare troppo, a condizione che il suo livello sia quello conosciuto e possibile; più sotto Ostapenko e Wozniacki viaggiano verso un grande quarto di finale, ma occhio alle speranze estoni Anett Kontaveit (derby baltico contro la Ostapenko) e Kaia Kanepi, che già lo scorso anno aveva dimostrato di essere tornata ad un certo livello.

