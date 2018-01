Badelj alla Roma / Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso

Badelj alla Roma calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale

Milan Badelj, centrocampista Fiorentina - LaPresse

Fra i tanti calciatori ambiti dalle big di Serie A, in vista della sessione di calciomercato della prossima estate, vi è senza dubbio il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj. Il nazionale croato considera ormai chiusa la propria esperienza all’Artemio Franchi, e vorrebbe effettuare il definitivo salto di qualità per giocare appunto in una delle primissime squadre del nostro campionato. Fra le varie pretendenti vi è anche la Roma, che cerca nuovi innesti da inserire in mezzo al campo, alla luce anche delle probabili cessioni previste. Non va infatti dimenticato che dalle parti di Trigoria c’è un Radja Nainggolan che ha già le valigie in mano, destinazione Cina, con Strootman e Pellegrini che potrebbero seguirlo a ruota, desiderati da moltissimi top club sia in Italia quanto all’estero.

LE PAROLE DI CORVINO

Badelj potrebbe quindi essere perfetto per la Roma, sia per l’aspetto tecnico, quanto e soprattutto per la questione economica, visto che la squadra capitolina sta faticando e non poco a rispettare i rigidi paletti imposti dall’Uefa con il fair play finanziario. E del futuro di Badelj ne ha parlato di recente il direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che intervistato stamane dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha ammesso: «Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza». Badelj è un classe 1989, 29 anni da compiere il mese prossimo. La Fiorentina l’ha preso dall’Amburgo nell’estate del 2014, ed è cresciuto fra le fila della Dinamo Zagabria.

