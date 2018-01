DEULOFEU AL NAPOLI?/ Calciomercato news: si lavora al prestito con diritto di riscatto

Deulofeu al Napoli? Calciomercato news: si lavora al prestito con diritto di riscatto. Il club partenopeo sta provando a trattare con il Barcellona il cartellino dell’esterno

Gerard Deulofeu, attaccante Barcellona - LaPresse

Passata la delusione per Simone Verdi, il Napoli si è velocemente riorganizzato, e punta a chiudere un colpo importante per l’attacco in questi ultimi giorni che ci separano dalla chiusura del calciomercato invernale. Fra i nomi caldi continua ad esservi quello di Gerard Deulofeu, esterno d’attacco di proprietà del Barcellona, nel giro della nazionale spagnola. L’ex calciatore del Milan gioca poco, e di conseguenza vorrebbe trovare una nuova sistemazione che possa garantirgli la convocazione in vista dei prossimi mondiali di calcio. Gli azzurri ci pensano e stanno trattando nelle ultime ore con la compagine catalana, anche se l’operazione non è semplice. Il Barcellona punta infatti alla cessione in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Napoli preferirebbe il diritto di riscatto, anche perché vi sarebbero dei dubbi di natura tecnica.

LE ALTERNATIVE A DEULOFEU

Deulofeu è infatti più un centrocampista che un esterno puro, amando più partire da posizione arretrata, per poi provare ad accentrarsi o tentare il cross per l’attaccante centrale, mentre Sarri vorrebbe un giocatore maggiormente offensivo, un clone di Callejon giusto per capirci. Anche per questa ragione, non si perdono di vista altri giocatori, come ad esempio l’ottimo Politano del Sassuolo, probabilmente il preferito del tecnico dei campani, ma gli emiliani, vista anche la condizione di classifica non proprio esaltante, non possono permettersi di perdere un elemento pregiato come appunto quello di cui sopra. Infine, attenzione a Lucas Moura, ottimo dal punto di vista tecnico, ma il cui ingaggio è fin troppo elevato, il che lo spinge più verso la Premier League piuttosto che la Serie A.

© Riproduzione Riservata.