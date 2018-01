Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario e percorso (12^ tappa Fiambalà Chilecito-San Juan)

Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. La 12^ tappa di oggi si corre in terra argentina da Fiambalà-Chilecito a San Juan: si avvicina il traguardo finale e la battaglia infuria.

18 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Dakar 2018 - 12^ tappa (LaPresse)

Ci avviciniamo sempre di più al traguardo finale della Dakar 2018: oggi giovedì 18 gennaio 2018 si svolgerà infatti a 12^ tappa della corsa più famosa al mondo, stabile ora in terra argentina. Tutti i veicoli ancora in gara, divise nelle orami ben note 5 categorie (auto, moto, quad, camion e sxs) partiranno oggi da Chilecito, città appena confinante con la cittadina di Fiambalà dove è terminata l’intensa frazione di ieri. Traguardo posto a San Juan nel pieno della Travesia de Zanjon, seguendo il percorso ramificato del Rio de Los Pozos, seguendo un tracciato quanto mai pericoloso e ricco di insidie. Secondo il fuso orario in corso tra Italia e Argentina, ricordiamo che la prima partenza della 12^ tappa della Dakar 2018 è attesa alle ore 12.00 italiane e come al solito il via alle diverse categorie di mezzi è stato scaglionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche in vista di questa 12^ tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Argentina, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

IL PERCORSO

Anche questa volta il tracciato delle frazione della Dakar 2018 sarà oltremodo difficile e impegnativo: la 12^ tappa però vedrà un percorso appena ridotto per le moto. Le altre 4 categorie di veicoli che partiranno da Chilecito avranno infatti di fronte a sé un percorso lungo 791 km dei quali 522 saranno di prova speciale: le moto invece copriranno una distanza totale di 722 km dei quali 375 saranno di prova speciale. Considerando il tracciato più ampio segnaliamo che la Special stage è prevista nel tratto finale del percorso e comprende tre punti di controllo e due punti di riferimento (uno aggiuntivo posto poco dopo la partenza). Importanti le altitudini affrontate: la partenza sarà posta a quota 1600 metri e il tracciato prevede altezze superiori ai 3600 metri, mentre il traguardo è stato previsto all’altezza di 1900 metri. Non dimentichiamo poi di segnalare il tipo di terreno che le vetture andranno ad affrontare: in prevalenza sarà terroso, con buone percentuali di sabbia e pietra: si prospetta una 12^ tappa davvero impegnativa.

© Riproduzione Riservata.