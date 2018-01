Emerson Palmieri al Chelsea?/ Calciomercato Roma: Conte insiste, ma Abramovich...

18 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Emerson Palmieri (LaPresse)

Emerson Palmieri è uno dei possibili nomi in uscita dalla Roma entro il 31 gennaio. L’ottimo rendimento di Aleksandar Kolarov, ormai titolare fisso come terzino sinistro, ha messo un po’ in secondo piano Emerson, che al rientro dal grave infortunio subito all’ultima giornata dello scorso campionato si è ritrovato ad essere una riserva. Dal punto di vista tecnico dunque Emerson Palmieri non è più così importante nell’economia del gioco della Roma e la sua partenza quindi non sarebbe molto dolorosa, ma garantirebbe una preziosa plusvalenza che risulterebbe utilissima per le casse giallorosse, in attesa di ulteriori sviluppi per la vicenda fra il Guangzhou Evergrande e Radja Nainggolan: di certo entro fine mese la Roma dovrebbe operare almeno una cessione eccellente ed Emerson Palmieri è sicuramente una delle opzioni più credibili, come oggi scrive in particolare Il Messaggero con un articolo a firma Stefano Carina. Per le casse giallorosse, il suo addio rappresenterebbe una plusvalenza netta ed Emerson ha diversi ammiratori, soprattutto in Inghilterra.

PER EMERSON PALMIERI CHELSEA IN PRIMA FILA

In prima fila c’è senza dubbio il Chelsea. Approfittando della volontà di Conte di avere un terzino sinistro che possa alternarsi con l’ex viola Marcos Alonso, un intermediario vicino alla Roma ha allacciato i rapporti fra le due società. Il problema è che tra Antonio Conte e il patron del Chelsea Roman Abramovich in questo momento i rapporti non sono idilliaci, anche a causa del pesante ritardo in classifica dal Manchester City, dunque non è detto che il Chelsea assecondi le richieste del proprio allenatore, che d’altronde difficilmente rimarrà a Londra oltre la fine di questa stagione. La pista comunque rimane aperta, ma c’è anche un’altra ipotesi inglese, che risponde al nome del Liverpool che, tra l’altro, dopo i 160 milioni incassati dalla vendita di Coutinho, non avrebbe certamente problemi a spendere e dunque potrebbe passare in pole position. In Italia c’è ancora l’interesse della Juventus, anche se la Roma preferirebbe vendere Emerson all’estero.

