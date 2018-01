FEDERICO BERNARDESCHI / Juventus news, l'ex Fiorentina: ecco perché ho detto subito sì ai bianconeri

Federico Bernadeschi, Juventus news: l'ex viola ha chiarito perché ha detto subito sì ai bianconeri. Il ragazzo si è poi messo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare ovunque.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Federico Bernadeschi, Juventus news - La Presse

Federico Bernardeschi è carico per la seconda parte della stagione e sicuramente ha dimostrato ai suoi tifosi di essere pronto a tornare in campo con la Juventus. I bianconeri prima della sosta hanno chiuso con una vittoria proprio grazie a un suo gol a Cagliari. Il ragazzo è voluto tornare però sul suo arrivo a Torino e l'ha fatto ai microfoni di Sky Sport, sottolineando: "Non ho mai avuto dubbi. Quando si sono sentite le squadre e mi hanno comunicato a me l'intenzione della Juventus io non ho esitato nel dire di sì. Ognuno è fatto anche alla propria maniera e prende le sue decisioni che ritiene migliori per sé stesso. Secondo me era importante venire qui per crescere e per la mia carriera era la scelta giusta". Bernardeschi ha dimostrato in bianconero di essere pronto per il grande salto anche se non è diventato titolare inamovibile. Massimiliano Allegri però gli ha già dato molta fiducia e lo sta facendo crescere vicino a calciatori davvero straordinari.

IL PRECEDENTE ROBERTO BAGGIO

Passare dalla Fiorentina alla Juventus non è mai stato facile per nessuno, ma sicuramente c'è stato un precedente molto importante che si può collegare quanto capitato in estate a Federico Bernardeschi. Nella prima parte degli anni novanta infatti Roberto Baggio era passato dalla viola ai bianconeri, scatenando grandissime polemiche. I tifosi della squadra toscana erano scesi in piazza per protestare contro un affare che non si doveva fare e poi alla fine però è stato portato a termine. Roberto Baggio è poi diventato anche il capitano della Juventus, alzando il Pallone d'oro con la maglia bianconera sulle spalle. Federico Bernardeschi spera di riuscire a fare almeno la metà di quanto ha fatto il Divini Codino e si impegna per riuscirci allenandosi duramente giorno dopo giorno. Caratteristiche diverse e carattere completamente opposto i due però condividono una cosa importante, il grandissimo talento. Vedremo se Bernardeschi riuscirà a ripercorrere le sue orme a Torino.

© Riproduzione Riservata.