KALIDOU KOULIBALY / Napoli news, il difensore senegalese: ecco cosa penso su Simone Verdi

Kalidou Koulibaly, Napoli news: il difensore senegalese ha svelato quello che pensa su Simone Verdi che ha deciso di non vestire la maglia degli azzurri in questa sessione di calciomercato

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Kalidou Koulibaly è un vero e proprio leader del Napoli ormai, dalle voci di calciomercato che lo vedevano pronto a lasciare gli azzurri l'estate scorsa a una crescita che l'ha fatto diventare tra i difensori più forti del mondo. Il centrale azzurro ha voluto dire la sua anche sul rifiuto di Simone Verdi che ha deciso di rifiutare le avances di Aurelio De Laurentiis per rimanere a Bologna. Koulibaly ha parlato di questo e altro a Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "E' stata una scelta di Simone Verdi quella di non venire a Napoli e noi dobbiamo rispettarla. Se uno deve arrivare in azzurro senza piacere è meglio che non venga". Parole da vero leader quelle del difensore pronto a scendere in campo anche domenica nella sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia che si disputerà alle 12.30 e segnerà ufficialmente il ritorno in campo della nostra Serie A dopo questa sosta arrivata in maniera un po' atipica alla metà di settembre.

IL DIFENSORE DA PARTENTE A LEADER

Da partente a leader Kalidou Koulibaly è pronto a lottare con i suoi compagni del Napoli nella conquista di uno Scudetto che sarebbe storico. Il centrale senegalese ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il ritorno in campo contro l'Atalanta: "Il Napoli arriva a Bergamo con grandissima fiducia. Siamo a lavoro da una settimana dopo un po' di vacanza. Domenica saremo pronti. Siamo consapevoli di dover assolutamente vincere per rimanere in alto. Tutte le gare saranno difficili fino alla fine. L'Atalanta è una squadra molto forte che gioca bene nel suo sistema di gioco e col 3-5-2 ci mette in grande difficoltà. Sappiamo però cosa dobbiamo fare e sappiamo che ci ha sempre messo in crisi. Andremo lì per vincere e consapevoli di cosa ci troveremo di fronte. Vogliamo questi tre punti che sono importantissimi". Staremo a vedere come sarà la gara dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia dove si affronteranno due squadre pronte a lottare per aggiudicarsi i tre punti.

