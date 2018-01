Scandicci Firenze/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 15^ giornata)

Diretta Scandicci Firenze, info streaming video e tv. Il derby toscano chiuderà la 15^ giornata di Serie A1: successo scontato per la Savino del bene?

18 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Scandicci (da sito ufficiale)

Scandicci Firenze, diretta dagli arbitri Simone Santi e Ilaria Vagni, è la partita di volley in programma oggi giovedi 18 gennaio 2018 alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci. Un posticipo davvero di lusso quindi per il turno infrasettimanale del campionato della Serie A1, che chiuderà ufficialmente con questo derby tutto fiorentino la 15^ giornata della regular season. La sfida non potrebbe che essere più accesa, sia perchè tra i due club ora ci sono 16 punti di distanza nella classifica generale, sia perchè le ragazze de il Bisonte hanno da poco cambiato panchina e anche coach Caprara appare impaziente di firmare con un successo la sua prima stracittadina toscana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che il derby fiorentino tra Scandicci e Firenze sarà visibile in diretta tv sulla Rai e per la precisione sul canale da tempo punto di riferimento del volley nostrano che è Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitare terrestre. La partita attesa alle ore 20.30 sarò visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it, sempre gratuito.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI SCANDICCI

Da vera sorpresa del campionato della Serie A1, la squadra di Carlo Parisi, oggi padrona di casa, non ha rallentato la corsa neppure ora e alla vigilia della 15^ giornata di campionato la squadra vanta la terza piazza in classifica. Per la squadra fiorentina ecco che il tabellino ci racconta quindi di 30 punti ottenuti in 14 giornate disputate con solo tre sconfitte rimediate e un bilancio set fissato sul 35:17. Numeri di peso quindi che però potrebbero anche valere ben poco in un’occasione così particolare come è il derby. In ogni caso il clima in casa Scandicci appare improntato a un certo ottimismo, visto anche l’eccellente stato di forma delle ragazze di Parisi: solo una sconfitta rimediata negli ultimi 5 incontri disputati nel campionato regolare.

QUI FIRENZE

Non se la passa altrettanto bene invece Firenze, dove il cambio di panchina avvenuto appena lo scorso 9 gennaio non ha ancora portato ai risultati sperati, nonostante si siano già viste belle cose in campo. Nel frattempo i risultati ottenuti in tutta questa parte di stagione non sono incoraggianti per il proseguo solo la nona piazza per le toscane con 14 punti ottenuti in altrettante giornate del campionato e solo 4 successi ottenuti. L’ultima affermazione poi rimane datata e risale allo scorso 17 dicembre, con il 3-0 contro al fanalino di coda Filottrano. Oggi però con Scandicci è chiesto tutto un altro ritmo alla squadra di Caprara. Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.