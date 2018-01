Trento Izmir/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Trento Izmir, info streaming vdeo e tv. Lorenzetti e i suoi tornano in campo dopo il KO con Civitanova in Serie A1, ma preoccupano le condizioni di Hoag.

18 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Trento-Izmir, diretta dagli arbitri Dobromir Dobrev e Valstimil Kovar, è la partita di volley in programma oggi al Pala Trento alle ore 20.30. La sfida in terra trentina sarà valida per la terza giornata del girone E dove la classifica vede la squadra di Lorenzetti alla seconda piazza ma ad appena una lunghezza dalla capolista Kedzierzyn Kozle, contro cui i gialloblu hanno perso al tie break nel precedente turno. Nonostante il KO, la partita comunque si annuncia alla portata di Trento dato che vedrà dall’altra parte del campo i turchi, fanalino di coda della graduatoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Trento e Izmir sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti per i match con club italiani nella Champions League. Appuntamento quindi atteso alle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando, con diretta streaming video confermata tramite l’app SkyGo riservata ai soli abbonati.

QUI TRENTO

Nonostante la sconfitta subita solo pochi giorni fa contro Civitanova, di certo la formazione di Trento si presenta in campo oggi con le migliori intenzioni e un ottimo stato di forma. Prima del KO in Serie A1 con la squadra di Medei, la formazione di Lorenzetti aveva messo a segno ben 9 vittorie di fila, recuperano parecchio del terreno perduto nella prima parte della stagione. Non si è rivelata impeccabile però la prova trentina in europa come abbiamo visto. Dopo il successo con il Maaseik, la sconfitta rimediata contro i polacchi ha frenato gli entusiasmi in casa gialloblu. Un successo oggi però riconfermerebbe non solo le cose belle viste finora ma anche rafforzerebbe la candidatura delal squadra di casa oggi per il tabellone finale della Champions League.

QUI IZMIR

Non è stato invece il miglior esordio possibile per l’Arkasspor Uzmir in questa edizione della Champions League. Due le sconfitte finora rimediate e un solo punto ottenuto dalla squadra turca, questo fatto con il Maaseik, alla vittoria nel precedente turno del girone al tie break. Affatto eccezionale poi l'andamento dello stesso Izmir pure nel campionato nazionale turco. La squadra del canadese Glenn Hoag al momento vanta appena la quarta piazza nella prima divisione nazionale con 27 punti ottenuti in 13 match e due sconfitte rimediate negli ultimi cinque incontri affrontati.

