Vicenza Calcio fallito/ News, il tribunale dispone l'esercizio provvisorio: la squadra continua in Serie C

Vicenza Calcio fallito: il tribunale fallimentare ha disposto l'esercizio provvisorio affidato a Nerio De Bortoli. La squadra veneta prosegue l'attività in Serie C ma con grande incertezza

18 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Il Vicenza Calcio è fallito (Foto LaPresse)

Il Vicenza Calcio è fallito. Adesso è ufficiale: lo ha dichiarato il tribunale fallimentare della città veneta, che allo stesso tempo ha disposto l’esercizio provvisorio. Cosa significa? Semplice: le attività della società proseguiranno sotto la tutela di Nerio De Bortoli, commercialista che in maniera temporanea si occuperà della gestione del club (come aveva già fatto ai tempi del fallimento del Venezia). C’è di mezzo la tutela dei vari creditori: tra questi i giocatori stessi, che non percepiscono lo stipendio da settembre ma si sono detti comunque disposti a continuare la stagione, a patto che ci siano delle garanzie riguardo il pagamento. La situazione resta insomma in bilico: una vicenda che ricorda molto da vicino quella del Parma, che nonostante il fallimento aveva concluso (penalizzato) il campionato di Serie A per poi dover ripartire dai Dilettanti; e ovviamente quella del Modena, cui il Vicenza si accoda come società fallita nel girone B dell’attuale Serie C: la differenza è che i canarini sono stati radiati dal campionato per aver saltato quattro partite, causa l’impossibilità di aprire le porte dello stadio Braglia, di proprietà del comune al quale non era stato corrisposta la quota per l’affitto. La brutta vicenda del Vicenza è già costata lo 0-3 a tavolino contro il Padova, in Coppa Italia; ora la squadra proseguirà, ma da un momento all’altro può saltare tutto e in ogni caso il prossimo anno non è chiaro da dove ripartiranno i biancorossi. In più, come era successo al Parma, da qui al termine della stagione alcuni calciatori potrebbero decidere di averne avuto abbastanza, uscendo così dal contratto e lasciando la squadra.

LA STORIA DEL VICENZA

Scompare dunque una società che ha vissuto momenti celebri nel calcio italiano: a lungo in Serie A, nel 1978 ha giocato un campionato memorabile da neopromossa, chiudendo al secondo posto con un ventunenne Paolo Rossi capocannoniere a quota 24 gol. Vent’anni più tardi la gestione di Dalle Carbonare e, subito dopo, degli inglesi, ha portato a un altro straordinario risultato quando i biancorossi hanno vinto la Coppa Italia. L’allenatore era Francesco Guidolin: nella stagione seguente ha fatto quello che possiamo definire come un miracolo raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe, eliminando sulla strada lo Shakhtar Donetsk e il Roda e mettendo paura al Chelsea, battuto al Menti in una notte che da queste parti ricorderanno per sempre (il gol lo segnò Lamberto Zauli). Da lì il declino: la retrocessione nel nel 2001, definitiva, una discesa in C1 con ripescaggio (2005) ripetuta nel 2012, poi l’anno seguente la discesa a tutti gli effetti nella Lega Pro, dove sta giocando tuttora. Partita bene, la squadra è crollata: ovviamente i problemi finanziari hanno avuto il loro peso specifico. L’allenatore è Nicola Zanini, che da queste parti ha giocato due anni; ha sostituito in corsa Alberto Colombo. La sparizione del Vicenza è un duro colpo per tutti gli appassionati: con questi colori si sono esibiti campioni e ottimi giocatori come Roberto Baggio (tre stagioni), Luca Toni, Massimo Ambrosini, lui pure eroe di Coppa delle Coppe insieme a capitan Mimmo Di Carlo, il bomber Pasquale Luiso, l’uruguaiano Marcelo Otero, Francesco Coco e Roberto Baronio.

