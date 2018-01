Video/ Psg Digione (8-0): highlights e gol della partita (Ligue 1, 21^ giornata)

Video Psg Digione (risultato finale 8-0) highlights e gol. Trionfo parigino al Parco dei Principi con splenidido poker di Neymar e doppietta di Angel Di Maria.

18 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Psg Digione (LaPresse)

Nel posticipo della ventunesima giornata di Ligue 1 il PSG asfalta il Digione per 8 a 0, un punteggio clamoroso ma che rispecchia l'enorme divario tecnico tra la squadra di Unai Emery e quella di Dall'Oglio, il discorso ovviamente vale per la maggior parte delle squadre che partecipano al campionato francese, a eccezione di Monaco, Marsiglia e Lione che sembrano le uniche in grado di poter dare fastidio ai capitolini, sempre più al comando della classifica con 56 punti e 67 gol segnati in 21 partiti, una media di 3,2 reti a partita, la più alta d'Europa. Numeri impressionanti a cui vanno aggiunti quelli relativi ai singoli giocatori: oggi sarebbe stata una serata storica per Edinson Cavani, che è salito a 20 gol nella classifica dei cannonieri, eguagliando Zlatan Ibrahimovic come miglior realizzatore nella storia del PSG a quota 156 gol. Invece è stata la serata di Neymar da Silva Santos Júnior, autore di 4 gol e 2 assist: il brasiliano è stato protagonista assoluto, e a Cavani non ha lasciato nemmeno l'onore di battere il rigore a sette minuti dal novantesimo, che probabilmente avrebbe consentito all'uruguaiano di staccare Ibrahimovic. Un episodio che potrebbe incrinare il rapporto tra i due che mal si sopportano da inizio stagione, una grana che Unai Emery avrebbe fatto volentieri a meno di gestire.

LA PROVA DI DI MARIA

Da rimarcare anche la prestazione di Di Maria: due reti e un assist per l'argentino le cui quotazioni sembrano di nuovo in ascesa dopo un periodo di appannamento. Poco più di venti minuti per Mbappé che ha comunque trovato il modo di gonfiare la rete con il nono centro in campionato. Stendiamo invece un velo pietoso sulla prova degli ospiti: alla vigilia del match il tecnico del Digione, Olivier Dall'Aglio, aveva dichiarato che intendeva giocarsela alla pari, a viso aperto, visto come sono andate le cose forse un bel catenaccio con tanto di pullman parcheggiati davanti alla porta sarebbe stato meglio. Nonostante gli 8 gol subiti, il portiere Reynet è stato di gran lunga il migliore dei suoi con due interventi decisivi su Neymar e uno su Nkunku che di testa aveva provato a unirsi alla festa. Areola è stato impegnato solamente una volta nell'arco dei novanta minuti da Abeid che se non altro è stato l'unico a scaldare i guantoni dell'estremo difensore avversario, mentre a inizio ripresa Kwon ha soltanto sfiorato il palo alla destra del portiere transalpino.

