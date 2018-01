Vinicius Morais al Napoli/ Chi è il nuovo talento brasiliano preso dal club partenopeo

Vinicius Morais al Napoli, chi è il nuovo talento brasiliano preso dal club partenopeo. La società campana si è assicurata un nuovo gioiello sudamericano, classe 1995

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli - LaPresse

In attesa del grande colpo di questo calciomercato invernale, il Napoli si porta avanti, e mette in bacheca un acquisto in ottica futura. Nelle scorse ore è stata infatti ultimata la trattativa per tale Carlos Vinicius Alves Morais, meglio conosciuto come Vinicius. Sconosciuto ai più si tratta di un giovane attaccante classe 1995, di origini brasiliane, che milita nel ruolo di prima punta. Nato a Rio de Janeiro, il 22enne (compirà 23 anni il prossimo mese di marzo), milita in Portogallo, presso il Real Sport Club, squadra che disputa la Secunda Liga, l’equivalente portoghese della nostra Serie B. Forte fisicamente, essendo alto 190 centimetri, Vinicius verrà aggregato alla prima squadra, e verrà valutato nei prossimi giorni.

LO CHIAMANO CARECA

E’ molto probabile che rimanga a fare un po’ di gavetta a Napoli fino a giugno, per essere poi ceduto in prestito altrove, ma non è da escludere che vi sia già un accordo con qualche club medio-piccolo della Serie A, per parcheggiarlo fin da subito. L’operazione del Napoli ha previsto un esborso zero, visto che il giovane centravanti sudamericano ha il contratto in scadenza. E’ atteso nella giornata di oggi in Italia, a Roma, dove svolgerà le rituali visite mediche presso la clinica Villa Stuart. Se tutto andrà come previsto, firmerà quindi il contratto che lo legherà al suo nuovo club per i prossimi anni. In Brasile è cosa nota dare soprannomi, soprattutto ai giovani calciatori, e anche il neo-acquisto del Napoli ne ha uno: si tratta di Careca, nomignolo senza dubbio pesante, soprattutto in quel della Campania…

