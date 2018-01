Australian Open 2018/ Diretta Fognini Benneteau, Federer Gasquet streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, nel terzo turno del torneo dello Slam Fabio Fognini affronta Julien Benneteau, in campo anche Roger Federer e Novak Djokovic

19 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: Fabio Fognini è al 3^ turno (Foto LaPresse)

Fognini Benneteau infiamma la giornata odierna agli Australian Open 2018: si conclude il terzo turno nel torneo dello Slam al Melbourne Park e Fabio Fognini viaggia a caccia di quegli ottavi di finale che in carriera ha giocato una sola volta - quattro anni fa. E’ curioso il fatto che stiamo parlando di due giocatori che hanno già compiuto 30 anni (Julien Benneteau ne ha 36) ma che in carriera si sono incrociati soltanto una volta: è successo sempre in uno Slam, a Wimbledon 2010, e il francese si era imposto in quattro set. Benneteau ha raggiunto il suo miglior ranking pochi mesi fa entrando nei 25; ha un quarto di finale al Roland Garros ma nei Major su superficie dura non ha mai superato il terzo turno, centrato tre volte agli Australian Open ma assente da cinque anni. Fognini può dirsi soddisfatto di incontrare lui, perchè è una sorpresa inaspettata: il francese nel secondo turno ha incredibilmente battuto David Goffin, che appariva in un ottimo momento di forma ma è stato cancellato dopo aver vinto il primo set. Aumentano le possibilità di vedere il nostro tennista agli ottavi; chiaramente questo match sarà ben diverso da quelli che Fognini ha affrontato nei primi turni contro Zeballos e Donskoy.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv dai canali Eurosport ed Eurosport 2, che daranno risalto ai campi principali ma sicuramente si soffermeranno sul match di Seppi; visione riservata ai possessori dell’abbonamento a una delle due pay tv, in alternativa gli appassionati di tennis potranno seguire i match del torneo in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete informazioni utili sul torneo, come ad esempio le schede dei vari giocatori impegnati in campo.

FEDERER E DJOKOVIC

Roger Federer e Novak Djokovic possono incrociarsi in semifinale, ma che la partita si giochi è ancora da decifrare: il Re finora ha penato poco e anche oggi parte nettamente favorito contro Richard Gasquet, che ha battuto 16 delle 18 volte che ha affrontato (ci ha sempre perso sulla terra e per l’ultima volta nel 2011). I problemi per il campione in carica potrebbero arrivare dai quarti in avanti: a sfidarlo sarebbe uno tra Fognini e Benneteau oppure, e sarebbe più problematico, Juan Martin Del Potro che in questa porzione di tabellone appare come il favorito per volare ai quarti - se i polsi reggeranno e se supererà l'insidiosissimo Tomas Berdych - e ha già battuto Federer agli Us Open. Per Djokovic il discorso riguarda la condizione fisica: al 100% e con concentrazione massima il serbo sarebbe nettamente favorito anche contro Alexander Zverev - possibile incrocio al quarto turno - e Dominic Thiem, ma non gioca dallo scorso Wimbledon e si è presentato in Australia con problemi al gomito, finora poco evidenti ma sempre latenti. Già Albert Ramos-Vinolas, tennista solido e in crescita, potrebbe farlo penare; da vedere tra gli altri match anche quello tra Zverev e Hyeon Chung che si è preso il titolo alle Atp Next Gen, mentre avremo sfide tra outsider con Tennys Sandgren (che ha eliminato Wawrinka) che trova Maximilian Marterer e, nel match che incrocia quello di Federer, l’ungherese Marton Fucsovics (in palese crescita) alle prese con l’argentino Nicolas Kicker.

IL TORNEO FEMMINILE

Persa anche Camila Giorgi, il torneo Wta non ha più italiane in corsa: Ashleigh Barty, che ha battuto l’azzurra in rimonta, se la vedrà ora con la ventenne Naomi Osaka in una parte di tabellone nella quale Simona Halep - dominante contro la Bouchard - ha un’autostrada per i quarti. Nessuna reale minaccia per la numero 1 del mondo, che nel cammino verso la semifinale potrebbe pescare Karolina Pliskova la quale, tuttavia, rischia in un potenziale doppio derby ceco (oggi Lucie Safarova, già finalista Slam, agli ottavi potrebbe pescare Barbora Strycova). Più sotto c’è una Caroline Garcia particolarmente in forma ma occhio ad Aliaksandra Sasnovich che ha giocato la finale ad Auckland, a Madison Keys che ha un turno agevole (contro Ana Bogdan) e a Su-Wei Hsieh che dopo aver eliminato la Muguruza scommette sul calo di Agnieszka Radwanska. Il big match è però quello tra Angelique Kerber e Maria Sharapova: la tedesca è imbattuta nel 2018 (titolo a Sydney, finale in Hopman Cup dove ha perso solo un match di doppio misto) e sta raggiungendo i livelli del 2016, la russa ovviamente la conosciamo bene e deve solo ritrovare fluidità e consapevolezza che le deriveranno da quanti più match giocherà con continuità. La favola di questo lato di tabellone è rappresentata da Bernarda Pera: classe ’94, nata in Croazia ma americana di passaporto, era stata eliminata nelle qualificazioni ma è entrata nel main draw come lucky loser al posto della Gasparyan. Non aveva mai giocato un tabellone principale in uno Slam: ha battuto subito la Blinkova, poi ha fatto fuori Johanna Konta (testa di serie numero 9). Al terzo turno gioca contro la Strycova: centrerà un’altra impresa?

