Bologna Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Bologna Juventus Primavera sarà diretta dall’arbitro Alessio Clerico della sezione di Torino: si gioca venerdì 19 gennaio alle ore 14:30 e siamo arrivati, nel campionato Primavera 1 2017-2018, alla prima giornata del girone di ritorno. Altri 15 turni che ci diranno quali squadre proseguiranno il loro cammino verso le fasi che valgono lo scudetto; un discorso che interessa una Juventus attualmente terza in classifica. Il Bologna invece deve lottare per evitare di trovarsi coinvolto in quella che è la grande novità portata in seno al girone unico: la retrocessione. I felsinei si trovano al penultimo posto e hanno alle loro spalle soltanto la Sampdoria: non possono fare altro che cercare la vittoria, in generale in questo girone di ritorno dovranno fare decisamente meglio di quello che è stato il loro rendimento nel girone di andata. Discorso che vale anche per la Juventus, che ha saputo riprendere la marcia ma al momento paga un avvio di stagione davvero pessimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Juventus Primavera è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno del campionato: l’appuntamento è su Sportitalia, e dunque disponibile per tutti al canale 60 del televisore. In assenza di esso sarà comunque possibile assistere alla gara grazie alla diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene offerta dall’emittente. Basterà visitare il sito www.sportitalia.com per avere accesso alle immagini su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Le due squadre sono separate da 12 punti in classifica, e dunque lottano come detto per due obiettivi diversi. Il Bologna in particolare non vince da cinque partite: di queste ne ha pareggiata soltanto una (contro la Fiorentina) perdendone quattro, e dunque peggiorando sensibilmente una situazione che dopo i 4-0 al Genoa la vedeva quasi proiettata verso la metà alta della classifica. Contro la Juventus servirà qualcosa in più: ritrovare le stesse sensazioni che hanno permesso di distruggere il Grifone (4-1) e il Chievo (5-0), le due grandi vittorie della squadra bolognese in questa stagione. La Juventus ha perso una settimana fa una partita importantissima, quella contro l’Atalanta: avrebbe potuto portarsi a soli 2 punti dalla Dea e invece ora si trova a -8 dalla coppia che gli orobici formano con l’Inter in testa alla graduatoria. Niente di grave ovviamente, ma per evitare i playoff bisognerà sudare ancora; intanto possiamo dire che il 3-1 incassato in trasferta ha spezzato una serie di sette partite senza sconfitte, sei delle quali erano state vinte. Come dicevamo, dopo aver iniziato male la Juventus Primavera si è totalmente ripresa ma adesso deve fare un ulteriore salto di qualità.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA

Il Bologna dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, modulo che a volte viene alternato con il 4-3-3: ad ogni modo i punti fermi dovrebbero essere Juan Valencia e Okwonkwo sulla linea della trequarti, mentre in attacco non dovrebbe più esserci Falletti che nel caso sarebbe sostituito da Djibril. Spazio invece a Pattarello come esterno destro offensivo; a centrocampo la cerniera mediana dovrebbe essere formata da Cozzari e Michael, mentre in difesa Barnabà e Frabotta sono in vantaggio su Mantovani e Pellacani per le corsie laterali, in mezzo agiranno Cassandro e Busi con Ravaglia che come al solito sarà il portiere della squadra felsinea. Nella Juventus Caligara e Olivieri sono diffidati: la prossima partita è contro il Genoa e dunque almeno il centrocampista potrebbe riposarsi. Se fosse così, spazio a Portanova che agirà sulla mezzala di destra; dall’altro lato del campo ci sarà Di Pardo, in mezzo Muratore si occuperà della regia con Rafael Fonseca (o Kameraj) e Tripaldelli che saranno gli esterni in linea con il centrocampo. Davanti sarà Montaperto a fare coppia con Olivieri; Zanandrea e Vogliacco accompagnano Delli Carri in difesa, in porta ancora Loria che sostituisce l’infortunato Del Favero.

