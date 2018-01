Carrarese Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Viterbese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il campionato di Serie C ricomincia con la 22^ giornata

19 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Carrarese Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Viterbese, che sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi, è in programma questa sera venerdì 19 gennaio alle ore 20.45. La partita avrà un sapore speciale, perché l’anticipo della 22^ giornata del girone A segnerà la fine della pausa invernale della Serie C e dunque la ripresa dell’attività dopo tre settimane di sosta, interrotte solo da qualche match di Coppa. Da oggi invece si torna a fare molto sul serio e sarà una lunga corsa verso gli obiettivi stagionali delle varie squadre: a Carrarese e Viterbese tocca questo onore, magari con la speranza che sia una partita spettacolare come quella dell’andata, quando a Viterbo i padroni di casa si imposero con un pirotecnico 4-3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carrarese Viterbese verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale numero 60), essendo l’anticipo televisivo disponibile in chiaro per tutti. Questo inoltre significa che si potrà andare anche sul sito Internet www.sportitalia.com per assistere alla partita in diretta streaming video; ricordiamo anche che le due società offrono informazioni utili attraverso i proprio canali ufficiali presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter. Infine questa sfida potrà comunque essere seguita da tutti gli appassionati sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia, anche nel caso di una diretta tv in chiaro, come quella di stasera.

IL CONTESTO

La Carrarese è in piena zona playoff avendo raccolto finora 28 punti in classifica: l’obiettivo dei toscani sarà naturalmente quello di consolidare questa posizione, visto che le pretendenti sono ancora tante quando mancano moltissime giornate al termine della stagione regolare. Un bel risultato contro una delle big del girone sarebbe chiaramente particolarmente prezioso, anche dal punto di vista psicologico al momento della ripresa del torneo dopo ben tre settimane di pausa. La Viterbese, come abbiamo accennato, è invece una delle squadre maggiormente in vista nel girone A, grazie ai suoi 37 punti che collocano i laziali al secondo posto con il Siena (che però ha una partita da recuperare), anche se ben 12 lunghezze dietro al Livorno, capolista fino a questo momento dominante. Dunque bisogna soprattutto lottare per avere la posizione migliore possibile nei playoff, dove poi la Viterbese cercherà di essere una delle grandi protagoniste.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VITERBESE

Alla ripresa dopo tre settimane di sosta non sono naturalmente da escludere sorprese, anche semplicemente dettate dalle condizioni di forma dei singoli giocatori che potrebbe essere diversa rispetto a fine dicembre, ma come indicazione di massima ricordiamo come le due squadre erano scese in campo nello scorso turno. La Carrarese aveva vinto sul campo della Pro Piacenza con Lagomarsini fra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro con Tentoni a destra, Maccabruni e Benedini centrali, Possenti terzino sinistro; passando in mediana, c’era la coppia formata da Agyei e Rosaia in appoggio al reparto offensivo, con Vassallo esterno destro, Tavano a sinistra, Biasci trequartista centrale e Coralli prima punta. La Viterbese invece aveva vinto contro i sardi dell’Arzachena adottando come modulo il 4-4-2: Iannarilli in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Celiento, Sini, Atanasov e Sané da destra a sinistra; a centrocampo Di Paolantonio esterno destro, Cenciarelli e Baldassin a formare la coppia centrale, Vandeputte sulla fascia sinistra; infine il tandem d’attacco, dove avevano trovato posto Jefferson e Razzitti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per il match Carrarese Viterbese disegnano un pronostico piuttosto equilibrato. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa toscani è proposto a 2,40, mentre la quota alla quale trovate il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno della Viterbese, è di poco superiore: 2,80. Si sale invece a 3,15 per il pareggio (segno X), che è dunque considerato come l’ipotesi meno probabile, sia pure di poco.

