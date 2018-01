Cavani alla Juventus?/ Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo

Cavani alla Juventus? Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo. La società torinese sulle tracce dell’attaccante della nazionale uruguagia

Edinson Cavani, attaccante PSG - LaPresse

La Juventus formato 2018-2019 potrebbe annoverare fra le proprie fila un campionissimo. Stando alle indiscrezioni circolanti questa mattina, sottolineate in particolare dal Corriere dello Sport, pare infatti che in corso Galileo Ferraris stiano studiando un colpo da urlo, ovvero, l’acquisto di Edinson Cavani. Il nazionale uruguagio pare sia ormai giunto agli sgoccioli della propria permanenza al Parco dei Principi, ed è pronto a cambiare aria. Troppi ormai i dissensi all’interno dello spogliatoio, con il Matador che non è mai riuscito a digerire l’arrivo di Neymar, che di fatto lo ha oscurato. I due hanno battibeccato spesso e volentieri nel corso della stagione, e l’ultimo screzio è avvenuto nella recente sfida fra il PSG e il Digione: Neymar ha “rubato” il rigore a Cavani, e quest’ultimo non ha potuto superare il record di marcature del club, attualmente detenuto da Zlatan Ibrahimovic. Anche il pubblico del Parco dei Principi ha fischiato O’Ney al momento del tiro dagli 11 metri, ma la dirigenza si schiera ovviamente dalla parte della superstar brasiliana, il presente e futuro del PSG.

LE CIFRE DI UN’EVENTUALE OPERAZIONE

Cavani sta quindi meditando l’addio, e fra le mete più probabili vi è appunto la Juventus. Il nazionale celeste tornerebbe volentieri in Italia e la Vecchia Signora è squadra che lo corteggia ormai da anni, in particolare, in occasione del calciomercato estivo del 2016, quando Pogba venne ceduto allo United, e con l’incasso si tentò appunto l’acquisto della prima punta del PSG. Ma quanto costerebbe questo eventuale affare? Per il cartellino dovrebbero bastare circa 60 milioni di euro, anche perché lo stesso compirà 31 anni quest’anno, e il suo contratto scade nel 2020. L’ingaggio da circa 10 milioni di euro verrebbe invece spalmato con un quadriennale a scadenza 2022. L’arrivo di Cavani, ovviamente, comporterà qualche addio eccellente davanti, e fra i possibili partenti, attenzione a Dybala, che piace molto allo United, senza dimenticarsi di Higuain.

© Riproduzione Riservata.