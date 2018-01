Discesa libera Cortina/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

19 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Cortina: Brignone-Goggia-Fanchini in Austria (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci arriva a Cortina per vivere il classico weekend nella Regina delle Dolomiti: oggi si comincia con una discesa libera che recupera quella non disputata in Francia a dicembre, dunque il programma di gare a Cortina d’Ampezzo sarà ancora più ricco del previsto, dal momento che domani si proseguirà con una seconda discesa e infine domenica ci sarà un super-G. Non ci poteva essere momento migliore per lo sbarco del Circo Bianco in Italia: la discesa di Cortina segue infatti quella di domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim, dove per la prima volta nella storia una discesa libera femminile ha visto un podio tutto italiano con la vittoria di Sofia Goggia davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini. Sulla bellissima pista Olimpia delle Tofane vivremo dunque giornate spettacolari, nelle quali le azzurre potranno essere protagoniste: pensando alle Olimpiadi sempre più vicine, non ci potrebbero essere auspici migliori. Eccovi allora tutte le informazioni utili per seguire al meglio la prima discesa di Cortina.

DISCESA CORTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima atleta nella discesa femminile di Cortina è in programma alle ore 10.15. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com).

DISCESA CORTINA: FAVORITE E ITALIANE

Doverosamente, cominciamo la nostra panoramica sulle donne più attese dalle meravigliose azzurre che settimana scorsa ci hanno regalato un weekend da sogno. In particolare cominciamo da Sofia Goggia, perché è lei che può essere costantemente la più forte in discesa, come ha già dimostrato lungo tutta la scorsa stagione (compreso il secondo posto proprio a Cortina) e come conferma il secondo posto nella classifica della Coppa di discesa di quest’anno. A Bad Kleinkirchheim la bergamasca ha rifilato oltre un secondo a tutte, Sofia Goggia certamente ci può far sognare anche in casa. Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno invece approfittato di una pista perfetta per le loro straordinarie doti tecniche, in particolare dopo che era stato eliminato il tratto di scorrimento: sulla carta la loro gara perfetta potrebbe essere il super-G, ma entrambe stanno bene e sulle ali dell’entusiasmo non si tireranno indietro proprio nella gara di casa.

Quest’anno sono state fin qui disputate solo tre discese femminili, con il meteo che non è stato per nulla clemente con le velociste, tanto che fino a domenica in testa alla Coppa di discesa c’era addirittura Mikaela Shiffrin. Nessuno discute che l’americana sia un fenomeno e che in determinate circostanze come quelle che si verificarono a Lake Louise possa essere un pericolo anche in discesa libera, ma fra le straniere i nomi da evidenziare maggiormente sono probabilmente quelli di Tina Weirather e Cornelia Huetter, in attesa di capire che cosa potrà fare una Lindsey Vonn, uscita malissimo dal weekend in terra austriaca, senza naturalmente mai sottovalutare una certa Lara Gut e ricordando che continua l’assenza di Ilka Stuhec, l’anno scorso dominatrice della stagione in discesa.

