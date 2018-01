Gennaro Gattuso, Milan/ "Undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per gara"

Gennaro Gattuso, Milan "La sosta ci ha fatto bene, ci sono voglia e aspettative". Il tecnico dei rossoneri ha parlato in occasione di un evento Diesel: ecco le sue dichiarazioni

Con la sfida in programma questa domenica, la gara contro il Cagliari allo stadio Sant’Elia, inizia un periodo davvero estenuante per il Milan. Il club rossonero, fra campionato, Coppa Italia ed Europa League, giocherà infatti ben undici gare, concentrate in soli 45 giorni, circa un mese e mezzo. Gennaro Gattuso invita però alla calma e alla pazienza: «Dal 2018 mi aspetto voglia, passione e desiderio di dare qualcosa in più. Perché abbiamo la possibilità di fare qualcosa in più, soprattutto se continueremo a migliorare nei singoli. Ora ci aspettano undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per gara, la rosa è ampia e l’obiettivo è dare fiducia a coloro che offrono continuità nelle prestazioni». Il tour de force inizierà appunto questo weekend contro il Cagliari, mentre il 31 gennaio il Milan affronterà a San Siro la Lazio per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’Europa League invece, si giocherà il 15 di febbraio, fra meno di un mese, quando ci sarà la trasferta contro il Ludogorets.

E’ fiducioso l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Il tecnico dei rossoneri non vedo l’ora che torni il campionato dopo la sosta post-natalizia, e lo si capisce chiaramente dalle recenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso. Ringhio ha parlato nelle scorse ore, a margine di un evento Diesel tenutosi ieri sera in Milano, dicendo: «Beh, devo dire che la squadra è tornata bene. Hanno lavorato bene in ferie e stanno lavorando bene a Milanello, sono molto contento per come sono arrivati. Ma io non avevo dubbi. La sosta ci ha fatto bene anche mentalmente, perché abbiamo staccato con la testa. I ragazzi sono tornati con la voglia giusta e tante aspettative». Dopo due settimane di pausa, il Milan è pronto a tornare in campo, a ricominciare la dura e lenta marcia di avvicinamento alla vetta, e il primo avversario da battere sarà il Cagliari al Sant’Elia, squadra tutt’altro che semplice da affrontare.

Qualcosa sta comunque cambiando in casa Milan, sia a livello mentale che fisico. Il gruppo inizia ad avere la giusta fiducia nei propri mezzi, come ha spiegato Ringhio, e anche le condizioni di alcuni acciaccati stanno migliorando. Evidenti, a riguardo, le migliorie nel gioco di Lucas Biglia, che da agosto fino a poco tempo fa, non era ancora riuscito a dare il 100%. Situazione simile per Calhanoglu, uno dal piede delicato, che deve solo capire i tatticismi italiani. Anche capitan Bonucci sembra più sicuro rispetto ad agosto, ed anche lui aveva solo bisogno di tempo, essendo passato da una difesa rodata come quella juventina, ad un gruppo praticamente inedito. Un Gattuso che durante la sosta ha lavorato forse più di tutti, mantenendosi in forma, per dare anche l’ennesimo buon esempio ai propri calciatori.

