Inter, da Moratti a Thohir/ La Guardia di Finanza indaga: irregolare il passaggio di proprietà?

La Guardia di Finanza sta indagando sul passaggio di proprietà dell'Inter da Massimo Moratti ad Erik Thohir per sospetti di irregolarità. La vicenda è molto simile a quella del Milan

19 gennaio 2018 - agg. 19 gennaio 2018, 11.55 Umberto Tessier

Dopo quello del Milan anche l’acquisto dell’Inter da parte dell’imprenditore indonesiano, Erick Thohir, finisce nel mirino della Guardia di Finanza. La verifica verte sull'irregolarità nella formazione del capitale con cui l’imprenditore avrebbe acquistato la società. Le Fiamme Gialle, in questi giorni, stanno effettuando una serie di verifiche sui 79 milioni di euro che, a partire dal 2013 per finire al 2015, hanno permesso al tycoon di Giacarta di acquistare la società nerazzura dalla famiglia Moratti. Il quotidiano La Stampa, in edicola oggi, spiega che l'indagine in corso vuole accertare se sia stata violata la legge 231 del 2007. In parole povere bisogna verificare la legittima origine del denaro utilizzato da Thohir. La vicenda è molto simile a quella del Milan.

L'INTER COME IL MILAN

Il 5 dicembre scorso la Finanza ha infatti consegnato in procura una informativa sulla vendita del Milan all’imprenditore cinese, Li Yonghong. Ricordiamo che, nel giugno 2016, tre anni dopo l’investitura a presidente, Thohir ha venduto la maggioranza del club al gruppo cinese Suning, mantenendo inizialmente una quota del 30% di cui dovrebbe disfarsi nel giro dei prossimi mesi in modo da uscire definitivamente dal quadro societario. La vendita della famiglia Moratti all’imprenditore di Giacarta, esattamente come avvenuto per i cugini rossoneri, fu accompagnata da molti interrogativi. Se Li Yonghong era praticamente uno sconosciuto al mondo dell’alta finanza, sono stati 740 i milioni sborsati compresi i debiti per avere il Milan, per Thohir la situazione era molto diversa. Vedremo nei prossimi giorni quali sviluppi avrà una vicenda fatta di troppi punti interrogativi.

