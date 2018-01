KOLAROV A SKY / Roma news, l'ex City: arriviamo di sicuro tra le prime quattro

Kolarov a Sky, Roma news: l'ex Manchester City sottolinea che è sicuro di arrivare con i giallorossi tra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions League. Poi sul Sassuolo...

Aleksander Kolarov sarà titolare nella sfida di domenica sera Inter-Roma, che regala alla squadra di Eusebio Di Francesco l'ultima possibilità di andare a prendersi la parte altissima della classifica. I capitolini sono reduci da un punto nelle ultime tre partite di campionato, incappata nei ko contro Juventus e Atalanta e nel pareggio casalingo col Sassuolo. Il terzino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando il suo momento: "Sapevo cosa sono in grado di fare. Non avevo dubbio su di me. La squadra mi ha aiutato tanto, il mister Di Francesco anche. Sicuramente è un vantaggio conoscere il calcio italiano e la lingua. Mi fanno piacere i numeri e sarei più soddisfatto se la squadra avesse quattro/cinque punti in più della mia squadra". Il terzino è tornato in estate in Serie A dopo che in passato aveva dimostrato di essere un campione dall'altra sponda del Tevere con la maglia della Lazio.

Aleksander Kolarov ha sottolineato a Sky Sport di credere moltissimo nella Roma, spiegando: "Dobbiamo migliorare mentalmente, ma sono sicuro che arriveremo tra le prime quattro in classifica". Si sofferma poi sulla gara contro l'Inter: "Una gara facile da preparare perché l'Inter è una grande squadra e giocheremo a viso aperto. Sarà più facile prepararla anche mentalmente, dove ogni tanto manchiamo". Questo perché i cali di tensione si sono evidenziati anche nelle ultime gare, spiega così il calo: "L'attenzione mentale c'è stata fino a un mese fa, eravamo nei primi quattro posti. Solo nelle ultime due o tre partite questo è mancato. Ci stava una piccola crisi, ma mentalmente dobbiamo essere più forti. Non si può pareggiare in casa contro il Sassuolo anche se giochi in nove o otto giocatori". Staremo a vedere se la risposta arriverà già contro l'Inter.

