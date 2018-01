Latina Vibo Valentia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 19^ giornata)

Diretta Latina Vibo Valentia, info streaming video e tv. Si accende al Pala Bianchini l'anticipo del 19^ turno della Serie A1: occhio alla Tonno Callipo dopo l'arrivo di Fronkwiak.

19 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Latina (da facebook ufficiale)

Latina-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Stefano Cesare, è la partita in programma oggi venerdì 19 gennaio 2018 al Pala Bianchini: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 per il match anticipo della 19^ giornata del Campionato di Serie A1. La sesta giornata di ritorno della Superlega si apre con un anticipo che promette grande spettacolo: entrambe le formazioni infatti stanno lottando ai gradini più bassi della classifica e la voglia di tornare alle quote più alte è ovviamente tantissima visto che i play off scudetto si fanno sempre più vicini.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Latina e Vibo Valentia sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato e per la precisione al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match che avrà inizio alle ore 20.30 tramite il solito servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI LATINA

Volendo analizzare qualche numero messo a bilancio da Latina alla vigilia di questo match troveremmo senza dubbio qualche difficoltà, visto che la formazione di Di Pinto ha ancora da recuperare una sfida. La squadra della Top volley infatti registra appena un incontro in meno, ovvero quello atteso contro Verona che però verrà recuperato solo il prossimo 25 gennaio. Ecco quindi che Savani e compagni su 17 match disputati comunque possono vantare nel 19 punti ottenuti e la decima pazza della graduatoria con 5 successi raccolti finora. A prescindere dal recupero però questi rimangono numeri che non rispecchiano in pieno le ambizioni del club a inizio stagione: l’obiettivo play off però rimane alla portata di mano a patto che la formazione di Di Pinto ritorni a vincere e rimedi ai due KO rimediati solo nella scorsa settimana.

QUI VIBO VALENTIA

Numeri alla mano possiamo dire che anche Vibo Valentia non se la sta cavando molto meglio anzi: la Tonno Callipo vanta su 18 incontri già disputati appena la terzultima piazza nella graduatoria con solo 12 punti ottenuti e 4 succedi messi in saccoccia. Di certo serve un cambio di marcia in questa seconda parte della stagione per la squadra di Marcelo Fronckwiak, appena arrivato a sedersi su quella che era la panchina di Tubertini fino allo scorso 5 gennaio. Di certo l’approdo del coach brasiliano ha dato una scossa allo spogliatoio, che è tornato a vincere solo pochi giorni fa contro Castellana, in un match al cardio palma che si è risolto a favore di Vibo Valentia solo al tie break.

