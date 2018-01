Leon Goretzka al Bayern Monaco/ Il trasferimento sarà ufficiale dal primo luglio

Leon Goretzka è ufficialmente un calciatore del Bayern Monaco. Il centrocampista arriva dallo Schalke 04 a parametro zero. Si aggregherà alla compagine bavarese dal primo luglio

19 gennaio 2018 Umberto Tessier

Leon Goretzka La Presse 2018

Tanto tuonò che piovve, Leon Goretzka, centrocampista di 22 anni accostato più volte anche a società italiane, è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. L'annuncio è arrivato da Christian Heidel, direttore sportivo dello Schalke 04: "Ci ha informato a inizio settimana e Karl Heinz Rummenigge ci ha poi riferito del superamento delle visite mediche da parte del ragazzo". Colpaccio da parte dei bavaresi che si assicurano un talento che ha mostrato già di avere colpi importanti. Il calciatore è stato acquistato a parametro zero visto che a fine giugno sarà svincolato. Il rinnovo del contratto non è arrivato creando un danno economico rilevante per lo Schalke 04 che non ha potuto monetizzare. Christian Heidel, riguardo il trasferimento che sarà ufficiale dal primo luglio, ha aggiunto: "Abbiamo fatto tutto il possibile per trattenere Leon, non è una situazione che ci sorprende, siamo pronti".

L'ESORDIO NELLA NAZIONALE TEDESCA

Leon Goretzka ha fatto parte delle nazionali giovanili tedesche Under-16, Under-17, Under-19 e Under-21. Debutta con la nazionale maggiore il 13 maggio 2014 ad Amburgo dove gioca da titolare nella sfida amichevole contro la Polonia, terminata col punteggio di 0-0. Partecipa al torneo olimpico di calcio di Rio de Janeiro 2016, dove riesce a conquistare la medaglia d'argento in virtù del secondo posto finale. Nel giugno 2017 riceve la convocazione da parte del commissario tecnico tedesco Joachim Löw per disputare la Confederations Cup in Russia. In quest'ultimo torneo , concluso con la vittoria da parte dei tedeschi, Goretzka riesce a esprimere tutto il suo talento concludendo il torneo come capocannoniere insieme ai connazionali Lars Stindl e Timo Werner. Le reti sono state siglate rispettivamente contro: l'Australia nella fase a gruppi il 19 giugno ed una doppietta, la sua prima con la nazionale, nella semifinale giocata contro il Messico il 29 giugno.

© Riproduzione Riservata.