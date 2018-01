MARCHISIO E LA JUVENTUS/ Il Principino compie 32 anni, tra voci di cessione e l'amore dei tifosi

Marchisio e la Juventus, il Principino compie oggi 32 anni: tra voci di calciomercato su un possibile addio al bianconero all'amore sempre mostrato dai tifosi della Vecchia Signora.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Marchisio e la Juventus - La Presse

Claudio Marchisio compie oggi 32 anni, in una delle stagioni più difficili della sua carriera. Il Principino infatti nella Primavera del 2016 si è rotto il legamento crociato, infortunio dal quale non si è mai ripreso del tutto. Nonostante nella scorsa stagione il ragazzo abbia avuto la possibilità di mettersi in mostra, quest'anno le panchine sono state davvero troppe tante da far pensare a un possibile addio a giugno. I tifosi bianconeri lo adorano e sperano di vederlo ancora a lungo a Torino, tanto che pochi giorni fa hanno esposto uno striscione fuori da Vinovo pregandolo di restare in bianconero. Su Instagram intanto Claudio Marchisio scrive: "I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori. Non c'è un solo attimo passato con te che non sia stato all'altezza dei miei sogni. Grazie a tutti per gli auguri e l'affetto che mi dimostrate ogni giorno", clicca qui per il post e per i commenti dei follower.

LA CARRIERA DEL PRINCIPINO

Claudio Marchisio è nato a Torino il 19 gennaio del 1986. Subito si mette in mostra con la maglia delle giovanili bianconere che veste dal 1993 quando aveva appena sette anni. Fa tutta la trafila delle giovanili insieme ai coetanei Paolo De Ceglie e Sebastian Giovinco che hanno avuto però diversa sorte rispetto a lui con la maglia del club bianconero. La stagione in cui debutta tra i professionisti è quella del 2006/07, dopo Calciopoli la Juventus si trova in Serie B e dà fiducia al suo Principino che l'anno dopo con la promozione va in prestito all'Empoli dove esplode definitivamente. Dall'estate del 2008 però non vestirà altra maglia che quella bianconera con la quale colleziona 262 presenze e 33 reti in Serie A. Conquisterà anche la Nazionale nel 2009 e con la maglia dell'Italia collezionerà 55 presenze e 5 gol anche se senza togliersi grandissime soddisfazioni.

