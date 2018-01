Michael Phelps shock/ "Ero depresso dopo ogni Olimpiade, ho pensato al suicidio"

Micheal Phelps shock, l'atleta ammette: "Ero depresso dopo ogni Olimpiade e ho pensato anche al suicidio". Parole importanti che permettono di mostrare anche il suo lato umano e fragile.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Le parole di Michael Phelps fanno male e sicuramente ricordano un momento della sua vita che l'atleta vuole assolutamente cancellare. Ci mostrano un uomo fragile e smontano quel supereroe che dietro ogni professionista si cela per gli appassionati. Inoltre troviamo situazioni che ci portano a scoprire un mondo che per molti e davvero celato e nascosto. Michael Phelps ha parlato come riportato dal portale del Corriere: "Volevo vincere sempre, arrivare giorno dopo giorno più in alto. Dopo la fine di ogni Olimpiade però cadevo in depressione e ho pensato anche al suicidio. Diventare un campione è stata la parte più facile, quella più difficile invece è non arrendersi". Parole che rendono il ''Cannibale di Baltimora'' più umano e più vicino ai fan che ci fanno capire come dietro questi invincibili ci siano ragazzi normali che non sempre riescono a gestire situazioni molto complicate e che mettono pressione.

LA CARRIERA DEL CANNIBALE DI BALTIMORA

Michael Phelps, anche noto come il ''Cannibale di Baltimora'', è nato negli Stati Uniti d'America il 30 giugno del 1985. Nella storia delle Olimpiadi moderne è quello che ha vinto più titoli, conta infatti ben ventitré medaglie d'oro. Precede Larisa Latynina con 18 e dietro ci sono Mark Spitz, Carl Lewis e Paavo Nurmi con 9. Inoltre Phelps in carriera ha vinto anche alle Olimpiadi tre argenti e due bronzi. Un fisico statuario con 193 centimetri per quasi 90 chilogrammi che lo rendono già importante solo alla sua presentazione. Se poi comprendiamo anche le altre competizioni Michael Phelps ha conquistato altre 43 medaglie d'oro, davvero un atleta sempre in grado di arrivare primo quando conta. Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui parole così che dimostrano come dietro anche a campioni imbattibili ci siano delle debolezze. Frasi che sicuramente colpiscono il pubblico e lasciano senza parole.

