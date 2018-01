Pelè ricoverato in ospedale/ Svenimento e grave esaurimento per il campione brasiliano

Il campione brasiliano Pelè è stato ricoverato in ospedale a causa di uno svenimento provocato da un grave esaurimento nervoso. Ore d'ansia per tutto il mondo del calcio

19 gennaio 2018 Umberto Tessier

Ore di ansia per tutto il mondo del calcio, il campione brasiliano Pelè è stato infatti ricoverato giovedì mattina in ospedale dopo uno svenimento causato da grave esaurimento. La Football Writers Association, che lo attendeva per domenica, ha fatto sapere che non ci sono alcune indicazioni di qualcosa di più grave per Pelè. La FWA, in una nota, ha spiegato bene l'accaduto: "Nelle prime ore di giovedì mattina, Pele è svenuto ed è stato portato in ospedale in Brasile dove ha subito una serie di test che sembrano indicare un grave esaurimento. Resta sotto osservazione mentre i medici controllano il suo recupero, ma per fortuna non c'è alcuna indicazione di qualcosa di più serio dell'esaurimento". Notizie positive capaci quindi di rasserenare tutti gli amanti del calcio e del campione brasiliano che ha fatto la storia di questo sport.

L'INGRESSO SUL PALCO CON IL DEAMBULATORE

Pelè, nel corso della cerimonia di presentazione del campionato Carioca, entrò sul palco con il deoambulatore a causa di un intervento all'anca. Queste alcune parole rilasciate nel corso della cerimonia: "Dio mi ha dato dei nuovi scarpini da calcio, perché non dovrei metterli in bella mostra?" La battuta riguarda il suo ultimo intervento subito. Interessanti le dichiarazioni sul Brasile e sulla possibilità di vincere il mondiale: "Chi è brasiliano e crede nel Brasile, punta sempre sul Brasile e il Brasile ha le qualità, la squadra e i giocatori per riuscirci. Tite ha messo su una squadra, che è stato il nostro più grosso problema negli ultimi anni: avevamo i migliori giocatori del mondo, ma la squadra non era organizzata. Quando il Brasile vinse le Coppe del Mondo, non fu solo Pelé a vincere ma la squadra. Una nazionale formata solo da grandissime individualità non vincerà mai la Coppa del Mondo".

